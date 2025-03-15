Search

Meteo Lombardia, scatta l’allerta gialla: gli orari dei temporali su Como e provincia

La Lombardia affronta una nuova ondata di maltempo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione (e la Protezione Civile) hanno emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico anche per Como e provincia (qui il link). Previste piogge intense, possibili temporali e raffiche di vento che interesseranno anche Como e le zone limitrofe. Vediamo nel dettaglio le previsioni e l’evoluzione attesa.

Per la restante parte della giornata di oggi, sabato 15 marzo, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che si sposteranno dalla pianura verso le Prealpi. Le piogge proseguiranno fino a sera, diventando via via più irregolari. I venti soffieranno da Est, con raffiche moderate su pianura, Appennino e fascia pedemontana, mentre dal pomeriggio si prevedono colpi di vento più intensi. A Como i temporali piu forti sono previsti dalle 20 in avanti (sono previsti 27mm di pioggia nelle prossime ore- Fonte 3Bmeteo).

Il metro di domenica 16 marzo

Domani, domenica 16 marzo, il tempo rimarrà instabile con precipitazioni intermittenti su alta pianura, Prealpi e Alpi, seppur in progressiva attenuazione nel corso della giornata. L’umidità inizierà a diminuire a partire dai settori meridionali della regione, mentre i venti soffieranno da Sud-Ovest con intensità variabile: si prevedono raffiche forti su Appennino e pianura centrorientale, mentre sulle Alpi i venti ruoteranno da Nord in serata.

L’allerta gialla resterà in vigore fino al termine della fase perturbata, circa mezzanotte tra il 16 e il 17. Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte alle forti raffiche di vento e alle piogge intense.

