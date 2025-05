Mercatino del Lusso e del Vintage a Lugano: moda glamour e accessibile per tutti

Amanti dello stile, appassionati di moda sostenibile e cacciatori di occasioni imperdibili: segnatevi le date. Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 torna a Lugano il Mercatino del Lusso e del Vintage. L’unico evento in Ticino dedicato alla vendita di articoli autentici di seconda mano di alta gamma e vero vintage selezionato.

Giunto alla 13ª edizione, il mercatino – nato nel 2017 da un’iniziativa privata e oggi organizzato da Simona Trabucco – è diventato un punto di riferimento per fashion addicted, collezionisti e chiunque voglia avvicinarsi a uno stile di vita più etico e sostenibile senza rinunciare all’eleganza.

Dove e Quando

Sabato 10 maggio: dalle 10:00 alle 19:00

Domenica 11 maggio: dalle 10:00 alle 18:00

Hotel Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9 – Lugano (in pieno centro, facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione dei treni, accanto alla stazione dei bus e ai principali parcheggi cittadini).

Cosa Troverai

Un’accurata selezione di abiti, accessori e pelletteria uomo, donna e bambino dei marchi più prestigiosi. Da Chanel a Gucci, passando per Hermès, Prada, Louis Vuitton e molti altri. Tutti gli articoli sono originali, in ottime condizioni (spesso pari al nuovo) e proposti a prezzi accessibili, a partire da 5 CHF per l’abbigliamento e 15 CHF per la pelletteria.

Espositori privati, hobbisti e negozi di Luxury Second Hand e Vintage dal Ticino e dalla Lombardia porteranno con sé pezzi unici, ideali sia per chi cerca l’affare, sia per chi vuole distinguersi con stile.

Moda Sostenibile e Consapevole

Il Mercatino del Lusso e del Vintage è anche un evento a forte impronta etica: nasce con l’intento di combattere la fast fashion e promuovere il riutilizzo di capi pregiati, contribuendo così alla riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale.

Ingresso con Pass

Per partecipare, è necessario scaricare il pass sul sito ufficiale:

https://www.laghianda.ch/event/mercatino-lusso-e-vintage-per-tutte-le-tasche-10-11-maggio/

Entrata PRIORITY (5 CHF): Sabato dalle 10:00 alle 12:00

Entrata GRATUITA: Sabato dalle 12:00 alle 19:00 e Domenica dalle 10:00 alle 18:00

Vuoi Partecipare come Espositore?

Hai capi firmati che vuoi vendere o un negozio vintage da far conoscere? Contatta l’organizzatrice Simona Trabucco:

+41 79 599 91 10

[email protected]