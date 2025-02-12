Maxi operazione della Polizia di Stato di Como: sgominata banda sudamericana di ladri nelle case

La Polizia di Stato di Como ha messo fine a un’attività criminale che aveva “mietuto vittime” nel Nord Italia. A seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, sei individui di origine sudamericana, irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto o tentato dieci furti in abitazione.

I reati sarebbero stati commessi tra gennaio e febbraio, nelle zone di Como, Cantù e diverse altre province della Lombardia e del Piemonte. La banda operava con metodi precisi e rapidi, ma ora i colpi sono stati fermati.