Le Frecce Tricolori sul Lario. La celebra pattuglia acrobatica aerea attesa a settembre

Grande gioia per gli appassionati: le Frecce Tricolori solcheranno il cielo di Como con le loro magnifiche evoluzioni aeree il prossimo 29 settembre

Il fiore all’occhiello dell’ Aeronautica Militare Italiana ha, infatti, inserito il Lario tra gli appuntamenti del programma esibizioni della stagione 2019, una data che coincide con il termine della stagione turistica estiva sul lago

Le Frecce Tricolori, durante le loro applauditissime esibizioni, offrono uno show aereo ineguagliabile, fatto di passaggi arditi e impossibili coreografie corali che lasciano con il fiato sospeso e gli occhi meravigliati al insù

L’appuntamento lariano è inserito nel programma reso noto sul sito ufficiale delle Frecce Tricolori

Ecco il calendario completo, incluso il momento istituzionale programmato per il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, in cui compaiono anche la data comasca e alcune prestigiose vetrine internazionali: 13 Aprile – Roma; 17 Aprile – Pozzuoli (NA); 5 Maggio – Grado (GO); 8 Maggio – Bari; 15 Maggio – Brescia; 19 Maggio – Pisa; 24 Maggio – Roma; 26 Maggio – Civitanova Marche; 2 Giugno – Roma; 16 Giugno – Brindisi; 16 Giugno – Ladispoli (RM); 23 Giugno -Punta Marina (RA); 30 Giugno – Cazaux (FRA); 7 Luglio – Otranto; 21 Luglio – Fairford (UK); 27 Luglio – Sialuliai (Lituania); 4 Agosto – Sliac (Slovacchia); 11 Agosto – Lignano Sabbiadoro; 25 Agosto – Reggio Calabria; 1 Settembre – Rimini; 7 Settembre – Zeltweg (AU); 8 Settembre – Monza; 8 Settembre – Lovere; 15 Settembre – Lido di Jesolo; 21 Settembre – Matera; 29 Settembre – Lago di Como; 5 Ottobre – Desenzano sul Garda; 12 Ottobre – Linate; 4 Novembre – Roma; 16 Dicembre – Alta Badia.