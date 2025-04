Lario Tennis Tour 2025, le finali a Como: tutte le 9 tappe e un circuito giovanile da record in Lombardia

Sarà il Tennis Como a ospitare le finali del Master Lario Tennis Tour 2025, in programma dal 23 al 31 agosto, in concomitanza con il prestigioso Challenger ATP “Città di Como”. Un appuntamento imperdibile per il tennis giovanile, che vedrà scendere in campo i migliori otto atleti e le migliori otto atlete delle categorie Under 12 e Under 14, sia maschili che femminili.

Il circuito, presentato ufficialmente il 3 aprile proprio al circolo comasco, può contare su un montepremi non in denaro del valore complessivo di circa 20.000 euro, elemento che lo rende uno degli eventi giovanili più rilevanti a livello regionale.

Il tour si articola in nove tappe distribuite tra aprile e luglio, che permetteranno ai giovani tennisti di guadagnarsi un posto nel Master finale. Ecco il calendario completo:

Junior Tennis Training di Malnate – 5/12 aprile

TC Sondrio – 17/25 maggio

TC Lecco – 24 maggio/1° giugno

Junior Tennis Training di Concagno – 31 maggio/7 giugno

TC Rovellasca – 7/15 giugno

Erreci Progetto Tennis Mariano Comense – 14/29 giugno

CT Cantù – 28 giugno/13 luglio

Tennis Li.Fe di Canzo – 5/20 luglio

Team Veneri San Fermo della Battaglia – 12/27 luglio

Master finale al Tennis Como – dal 23 agosto

“Siamo partiti quattro anni fa con appena quattro tappe – ha ricordato Chiara Sioli, presidente del Tennis Como – e oggi contiamo nove tornei più il Master. Una crescita esponenziale, che dimostra quanto questo circuito sia apprezzato. Permette anche alle famiglie di contenere i costi, offrendo ai ragazzi competizioni di alto livello a poca distanza da casa. È molto più di un semplice torneo giovanile”.

Alla conferenza stampa erano presenti tutti i rappresentanti dei circoli coinvolti, il delegato FITP Walter Schmidinger, gli sponsor e Davide Discacciati del Centro Studi Casnati, co-organizzatore del circuito insieme a Schmidinger.

Fonte: lariotennistour.it