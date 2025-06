Lake Sound Park 2025, da Alessandra Amoroso a Manu Chao: tutti i concerti sul Lago di Como

Sul suggestivo sfondo delle montagne che si specchiano nell’acqua e del verde rigoglioso che circonda Villa Erba, il Lake Sound Park torna a trasformare la sponda del Lago di Como in un’arena musicale sotto le stelle. Un luogo unico, dove la bellezza naturale si fonde con la musica dal vivo, creando un’esperienza indimenticabile al calar del sole.

Nato da un’idea di MyNina, agenzia attiva tra Como e Lugano nella produzione di eventi e spettacoli, e sostenuto da Villa Erba e dal Comune di Cernobbio, il festival si svolgerà per il terzo anno consecutivo nell’area delle Serre di Villa Erba (ex Galoppatoio), trasformata per l’occasione in un vero Parco della Musica. Il programma prevede una serie di appuntamenti serali che accompagneranno il pubblico dalla golden hour fino alla notte. (In copertina foto Andrea Butti, IG: @eyeoncomo). Per i biglietti consultate il sito ufficiale della manifestazione: https://lakesoundpark.it/

Tutte le date e i concerti del Lake Sound Park – Luglio 2025