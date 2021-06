Lake Como Wine Festival, un Lago diVino dal 2 al 4 luglio per le vie del centro storico

By

Tutto pronto per la prima edizione del Lake Como Wine Festival, il centro storico di Como si trasformerà in una vera e propria cantina a cielo aperto dove poter degustare i vini provenienti da tutta Italia.

Da venerdì 2 a domenica 4 luglio si potrà fare il giro delle cantine d’Italia nei ristoranti del centro storico.

Per scoprire come partecipare alle prima edizione del Lake Como Wine Festival si potrà visionare direttamente il loro sito dedicato all’evento: consulta l’elenco delle cantine e costruisci il tuo itinerario per scoprire tutto il gusto del vino italiano.

Ad attendervi, con un buon bicchiere di vino, oltre 30 ristoranti partecipanti e 60 produttori di vino e prodotti tipici regionali.

Infine ci si potrà recare in uno degli info point dedicati per ritirare il bicchiere e i ticket degustazione, da 3 o da 5 euro, e partire per il gran tour fra i migliori vini italiani, nel cuore della nostra splendida città.

I ristoranti partecipanti:

Osteria dal Pain Gesumin Suites & Atelier Lake Como Il Caffè dei viaggiatori Le Colonne Hotel Plinius DBH Lake Como Ristorante Sociale Arte Dolce Lyceum Capolinea Bistrot Hotel Tre re Umberto I Albergo Ristorante Posta Albergo Terminus Riva Cafè Numeronove Pretesto Degusteria Visini La Locanda dei Giurati Le soste al mare Ristorante Inteatro Il Merendero

I produttori partecipanti:

Lombardia

Azienda Agricola Sorsasso

Domaso (CO)

Azienda Vinicola Sertoli Salis

Tirano (SO)

Azienda Agricola Stefano Beltrama

Albosaggia (SO)

Azienda Agricola Tosca

Pontida (BG)

Palazzago (BG)

Azienda Agricola Averoldi Francesco

Bedizzole (BS)

Azienda Agricola Alziati Annibale

Rovescala (PV)

Azienda Vitivinicola Vanzini

San Damiano al Colle (PV)

Piemonte

Azienda Agricola Bussia Soprana

Monforte d’Alba (CN)

Società Agriviticola Voerzio Martini

La Morra (CN)

Azienda Agricola Tenuta il Falchetto

Santo Stefano Belbo (CN)

Marchisio Family

Castellinaldo (CN)

Azienda Agricola Mauro Vini

Dronero (CN)

Azienda Agricola Tojo

Santo Stefano Belbo (CN)

Azienda Vinicola il Vino e le Rose

Monperone (AL)

Azienda Agricola Tenuta Antica

Cessole (AT)

Granja Farm

Chiomonte (TO)

Valle d’Aosta

Società Semplice Agricola Vintage

Saint Christophe (AO)

Emilia Romagna

Azienda Vitivinicola Ca’ Nova

Costamezzana di Noceto (PR)

Toscana

Azienda Agricola Querce Bettina

Montalcino (SI)

Podere Gualandi

Montespertoli (FI)

Azienda Agricola Podere Prato al Pozzo

Cinigiano (GR)

Tenuta Gramineta

Roccastrada (GR)

Veneto

Società Semplice Agricola Aldrighetti

Lorenzo e Cristoforo

Marano di Valpolicella (VR)

Azienda Agricola DolceVera

Villa (VR)

Enjoy Valpolicella GrapeHeart gin

San Pietro in Carriano (VR)

Vettoretti Primo Società Semplice Agricola

San Giovanni (TV)

Friuli

Azienda Agricola La Magnolia

Cividale del Friuli (UD)

Viaboschi Società Agricola

Sacile (PN)

Marche

Terre di Serrapetrona Società Semplice

Serrapetrona (MC)

Cantina Tiberi David

Loro Piceno (MC)

Lazio

San Giovenale Habemus

Balgera (VT)

Abruzzo

Podere Castorani

Alanno (PE)

Umbria

Azienda Vinicola Sartago Vini

Orvieto (TR)

Azienda Agricola La Fonte

Bevagna (PG

Montepetriolo (PG)

Tenuta Lamborghini

Panicale (PG)

Campania

Azienda Vinicola Soleadi

Tufo (AV)

Carife (AV)

Vinusco Società Agricola

Nusco (AV)

Molise

Claudio Cipressi Vignaiolo

San Felice del Molise (CB)

Basilicata

Azienda Vinicola Ripanero

Rionero in Vulture (PZ)

Calabria

Cantina F.lli Dell’Aquila

Cirò Marina (KR)

Sicilia

Abbazia San Giorgio

Pantelleria (TP)

Sardegna

Tanka Gioia Carloforte Società Agricola

Carloforte (SU)

Cantina Sa Defenza

Donori (CA)

Gli sponsor

Domenis 1898

Gorla energia

Latteria sociale Valtellina

S.Bernardo

Baldo

I partner

Associazione provinciale cuochi

Confesercenti

AIS Como