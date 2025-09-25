Lake Como Wine Festival in trasferta a Cantù: due giorni di degustazioni in piazza Garibaldi

Il 27 e 28 settembre 2025 il Lake Como Wine Festival si sposta a Cantù con un’edizione speciale all’interno del Festival del Legno. La centralissima piazza Garibaldi ospiterà tre giornate dedicate al vino, alla birra artigianale e alle eccellenze gastronomiche italiane.
In programma ci sono 12 cantine, 1 birrificio e 8 produttori food per un viaggio tra bollicine, bianchi, rossi, etichette francesi, formaggi, pane e specialità da tutta Italia.
Cantine e birrificio presenti
Lombardia
-
Azienda agrituristica Il Dosso di Archetti Luca
-
Azienda agricola Losi Stefano
-
Birra Gaia (birrificio artigianale)
Piemonte
-
Azienda agricola Margherita s.s.
-
Azienda agricola vitivinicola Tenuta Io srl
-
Azienda agricola Ar.Ve.Ra. di Campi Patrizia
Veneto
-
Azienda agricola Vettoretti Primo società agricola s.s.
-
Azienda agricola Bardi di Bardi Pancrazio
Toscana
-
Marzocco di Poppiano (Azienda agricola Marzocco di Roberta Chini)
Marche e Abruzzo
-
Giotto di Gilberto Catani
Puglia
-
Angelo Maffione Vini di Bitetti Emiliana
-
Cantina Diomede
Francia
-
Petit Vigneron (Effebi Distribuzione di Bardin Flavio)
Date e orari
-
Sabato 27 settembre: 10.00 – 22.00
-
Domenica 28 settembre: 10.00 – 20.00
Prezzi
Ingresso 10 €: comprende 10 ticket assaggio + 1 buono da 2 € per l’acquisto di una bottiglia
Ticket aggiuntivi: 1 € (a pacchetti da 5 o multipli di 5)
Sponsor dell’evento: San Bernardo, BCC Cantù, ASF Autolinee, Eredi Bianchi Giuseppe, Gorla Energie e Acinque.
Maggiori informazioni su lakecomowinefestival.it.
Food partner
Selezione di panifici, caseifici e produttori artigianali con formaggi, salumi, pane e panini gourmet.
Lo spirito del festival è quello di unire il vino di qualità alla cultura del territorio, offrendo degustazioni a ticket e la possibilità di acquistare direttamente le bottiglie preferite.
