Lake Como Wine Festival in trasferta a Cantù: due giorni di degustazioni in piazza Garibaldi

Il 27 e 28 settembre 2025 il Lake Como Wine Festival si sposta a Cantù con un’edizione speciale all’interno del Festival del Legno. La centralissima piazza Garibaldi ospiterà tre giornate dedicate al vino, alla birra artigianale e alle eccellenze gastronomiche italiane.

In programma ci sono 12 cantine, 1 birrificio e 8 produttori food per un viaggio tra bollicine, bianchi, rossi, etichette francesi, formaggi, pane e specialità da tutta Italia.

Cantine e birrificio presenti

Lombardia

  • Azienda agrituristica Il Dosso di Archetti Luca

  • Azienda agricola Losi Stefano

  • Birra Gaia (birrificio artigianale)

Piemonte

  • Azienda agricola Margherita s.s.

  • Azienda agricola vitivinicola Tenuta Io srl

  • Azienda agricola Ar.Ve.Ra. di Campi Patrizia

Veneto

  • Azienda agricola Vettoretti Primo società agricola s.s.

  • Azienda agricola Bardi di Bardi Pancrazio

Toscana

  • Marzocco di Poppiano (Azienda agricola Marzocco di Roberta Chini)

Marche e Abruzzo

  • Giotto di Gilberto Catani

Puglia

  • Angelo Maffione Vini di Bitetti Emiliana

  • Cantina Diomede

Francia

  • Petit Vigneron (Effebi Distribuzione di Bardin Flavio)

Date e orari

  • Sabato 27 settembre: 10.00 – 22.00

  • Domenica 28 settembre: 10.00 – 20.00

Prezzi

Ingresso 10 €: comprende 10 ticket assaggio + 1 buono da 2 € per l’acquisto di una bottiglia

Ticket aggiuntivi: 1 € (a pacchetti da 5 o multipli di 5)

Sponsor dell’evento: San Bernardo, BCC Cantù, ASF Autolinee, Eredi Bianchi Giuseppe, Gorla Energie e Acinque.

Maggiori informazioni su lakecomowinefestival.it.

Food partner

Selezione di panifici, caseifici e produttori artigianali con formaggi, salumi, pane e panini gourmet.

Lo spirito del festival è quello di unire il vino di qualità alla cultura del territorio, offrendo degustazioni a ticket e la possibilità di acquistare direttamente le bottiglie preferite.

