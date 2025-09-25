Lake Como Wine Festival in trasferta a Cantù: due giorni di degustazioni in piazza Garibaldi

Il 27 e 28 settembre 2025 il Lake Como Wine Festival si sposta a Cantù con un’edizione speciale all’interno del Festival del Legno. La centralissima piazza Garibaldi ospiterà tre giornate dedicate al vino, alla birra artigianale e alle eccellenze gastronomiche italiane.

In programma ci sono 12 cantine, 1 birrificio e 8 produttori food per un viaggio tra bollicine, bianchi, rossi, etichette francesi, formaggi, pane e specialità da tutta Italia.

Cantine e birrificio presenti

Lombardia

Azienda agrituristica Il Dosso di Archetti Luca

Azienda agricola Losi Stefano

Birra Gaia (birrificio artigianale)

Piemonte

Azienda agricola Margherita s.s.

Azienda agricola vitivinicola Tenuta Io srl

Azienda agricola Ar.Ve.Ra. di Campi Patrizia

Veneto

Azienda agricola Vettoretti Primo società agricola s.s.

Azienda agricola Bardi di Bardi Pancrazio

Toscana

Marzocco di Poppiano (Azienda agricola Marzocco di Roberta Chini)

Marche e Abruzzo

Giotto di Gilberto Catani

Puglia

Angelo Maffione Vini di Bitetti Emiliana

Cantina Diomede

Francia

Petit Vigneron (Effebi Distribuzione di Bardin Flavio)

Date e orari

Sabato 27 settembre: 10.00 – 22.00

Domenica 28 settembre: 10.00 – 20.00

Prezzi

Ingresso 10 €: comprende 10 ticket assaggio + 1 buono da 2 € per l’acquisto di una bottiglia

Ticket aggiuntivi: 1 € (a pacchetti da 5 o multipli di 5)

Sponsor dell’evento: San Bernardo, BCC Cantù, ASF Autolinee, Eredi Bianchi Giuseppe, Gorla Energie e Acinque.

Maggiori informazioni su lakecomowinefestival.it.

Food partner

Selezione di panifici, caseifici e produttori artigianali con formaggi, salumi, pane e panini gourmet.

Lo spirito del festival è quello di unire il vino di qualità alla cultura del territorio, offrendo degustazioni a ticket e la possibilità di acquistare direttamente le bottiglie preferite.

