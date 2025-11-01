Lake Como Walking Festival 2025, a Torno la passeggiata “Nel paese di Malombra” tra le ville del cinema

Domenica 2 novembre il Lake Como Walking Festival 2025 approda a Torno per la penultima tappa della quarta edizione dedicata a “I laghi del cinema”. La passeggiata creativa, promossa dall’associazione Sentiero dei Sogni con Fondazione Alessandro Volta e il sostegno di Camera di Commercio Como-Lecco e del Comune di Torno, avrà come meta d’eccezione Villa Pliniana, celebre set del film “Malombra” di Mario Soldati.

Il percorso tra lago e memoria

Il ritrovo è fissato alle 9.45 sul sagrato della chiesa romanica di San Giovanni (via Vittorio Veneto 8), che custodisce una reliquia della croce di Gesù. Dopo una breve visita e un omaggio al cimitero a Tommaso Bianchi – primo biografo di Alessandro Volta e martire del Risorgimento – i partecipanti percorreranno un suggestivo sentiero sterrato di circa un chilometro e mezzo lungo il lago.

La meta principale sarà Villa Pliniana, dimora cinquecentesca immersa tra boschi e acque, dove Soldati ambientò nel 1942 il suo capolavoro “Malombra”. Prima di raggiungerla, la passeggiata farà tappa a Villa La Romantica, appartenuta allo scrittore e critico Raffaele Calzini, anch’essa affacciata sul Lario.

Letture, storie e voci del territorio

Il saluto iniziale sarà del sindaco di Torno, Rino Malacrida. A condurre il percorso sarà Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni, accompagnato dal poeta Vito Trombetta, che arricchirà il cammino con aneddoti e letture dedicate a Torno e ai suoi misteri.

Iscrizioni e prossimi appuntamenti

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 100. L’iscrizione è obbligatoria sul sito sentierodeisogni.it/eventi. In caso di esaurimento dei posti, è consigliato verificare la disponibilità nei giorni precedenti l’evento.

Il Lake Como Walking Festival 2025 proseguirà domenica 16 novembre a Cernobbio con la passeggiata “Da Visconti a Hitchcock”, dedicata ai grandi maestri del cinema che hanno scelto il Lario come set delle loro opere.