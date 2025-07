Lago di Como sotto le stelle: le Sere FAI d’Estate tra musica, arte e aperitivi al tramonto

Anche quest’anno l’estate si accende di magia con le Sere FAI d’Estate. Il programma serale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – che da giugno a inizio settembre 2025 trasforma le sere italiane in esperienze indimenticabili. Sono quasi 400 gli appuntamenti in tutta Italia. 30 dei quali nei Beni lombardi della Fondazione, con iniziative che spaziano da concerti e proiezioni sotto le stelle a picnic a lume di candela, visite guidate serali, lezioni di astronomia e molto altro.

Lombardia e Lago di Como

In Lombardia, l’incanto dell’estate trova la sua cornice perfetta nei giardini, chiostri, ville e dimore storiche che aprono eccezionalmente le porte al calar del sole. Tra tutte spiccano le suggestive serate lungo il Lago di Como, dove la natura e l’arte si fondono in un’atmosfera di bellezza sospesa.

Le serate FAI sul Lago di Como: aperitivi, visite e picnic romantici

Villa del Balbianello – Tremezzina

Uno dei luoghi più amati e fotografati del Lario apre le sue porte in esclusiva per gli aperitivi al tramonto: tre serate speciali (13 luglio, 10 agosto, 7 settembre) in cui ci si potrà godere la vista mozzafiato dalla Loggia Segrè, accompagnati da musica e un raffinato aperitivo servito al tavolo. Raggiungibile solo via lago, la villa regala un’esperienza unica e profondamente romantica.

Velarca – Tremezzina

Una casa-barca leggendaria, un piccolo gioiello architettonico ancorato di fronte all’Isola Comacina: qui l’aperitivo si gusta al tramonto, con musica dal vivo e coperte sul prato, in un’atmosfera rilassata e informale (14 agosto). L’evento è curato in collaborazione con il Lake Como Festival.

Villa Fogazzaro Roi – Oria Valsolda

Affacciata sul Lago di Lugano, questa elegante dimora storica offre una delle proposte più poetiche: visite guidate a lume di candela con letture tratte da Piccolo mondo antico e racconti su Antonio Fogazzaro, seguite da picnic sotto le stelle nell’Orto di Franco. Le serate si terranno il 12, 19 e 26 luglio e l’1, 8 e 15 agosto.

Eventi in Lombardia: tra giardini all’italiana e cieli da scoprire

Al di fuori del Lario, il programma lombardo continua in altri luoghi di grande fascino:

Villa Della Porta Bozzolo (Casalzuigno, VA) : romantici picnic all’imbrunire tra statue e fontane, con scalinate illuminate.

Villa Panza (Varese) : concerti in dialogo con l’arte contemporanea.

Villa Necchi Campiglio (Milano) : aperitivi eleganti a bordo piscina tra magnolie e musica dal vivo.

Monastero di Torba (Gornate Olona, VA) : cena sotto le stelle dopo la visita al nuovo altare progettato da Mario Botta.

Casa Macchi (Morazzone, VA): storie e musica della tradizione popolare con narrazioni teatrali e aperitivi.

E per chi guarda il cielo con occhi curiosi, tornano anche gli appuntamenti “Astronomi per una notte” con serate dedicate all’osservazione del firmamento in compagnia di esperti, ospitate a Palazzo Moroni (Bergamo), al Monastero di Torba e a Villa Della Porta Bozzolo.