Lago di Como protagonista nel turismo lombardo da record: assessore Mazzali annuncia dati in crescita

l Lago di Como si conferma una delle mete turistiche di punta della Lombardia, che nel 2024 ha superato il proprio massimo storico con oltre 21 milioni di arrivi e 55 milioni di presenze totali. Lo rivela il ‘Rapporto sul Turismo 2025’ presentato dall’assessore regionale Barbara Mazzali, che sottolinea come il lago, insieme ad altre località lacustri e montane, traini una crescita sostenuta e costante del settore.

Numeri in crescita

“La Lombardia non sta solo recuperando: oggi – spiega l’assessore – corre più veloce di qualsiasi altra destinazione italiana. Con quasi 21 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze ufficiali nel 2024, che diventano 55 milioni includendo i flussi non rilevati, abbiamo superato del +26,1% il precedente massimo storico del 2019”.

Domanda in espansione

Secondo i dati, il 67% dei pernottamenti è generato da visitatori stranieri. Nei primi cinque mesi del 2025 si contano 19,7 milioni di presenze (+6,2% sul 2024) e per l’estate si stimano oltre 25 milioni di pernottamenti, con il 74,7% di stranieri.

La stagione estiva procede con ottimi risultati per le strutture ricettive, con occupazioni medie sopra l’80% e alcune destinazioni come il Lago di Como e località del Garda quasi esaurite. Più del 40% degli alberghi non è più prenotabile. Anche settembre si conferma uno dei migliori mesi, con tassi di occupazione già molto alti e oltre il 44% delle strutture non disponibili. La Lombardia mantiene un basso indice di stagionalità (0,29 contro lo 0,56 nazionale), dimostrando di essere sempre più una meta ‘all seasons’.

Le transazioni con carta di credito crescono del 15% nel 2024 e dell’8% nel primo semestre 2025; il tax‑free shopping nel 2025 vola a +13%, trainato da USA, Cina e Paesi del Golfo.

Lombardia policentrica

“Questi numeri – sottolinea l’assessore – confermano una Lombardia policentrica: le località lacustri e montane bilanciano i grandi flussi urbani, rendendo la regione competitiva a livello internazionale”.

La Lombardia ha anche superato il valore di 83,1/100 nel ‘Destination Reputation Index’, basato su hospitality, enogastronomia e attrazioni. Laghi e montagna registrano i più alti livelli di gradimento (85,5/100 e 85,0/100).

Tra i luoghi più apprezzati ci sono Villa del Balbianello sul Lago di Como (95/100), Palazzo Ducale di Mantova (90/100) e la Città Alta di Bergamo (90/100).

Offerta ricettiva in crescita

Sono 60.800 le strutture ricettive operative nel 2024, anche extra‑alberghiere. Nel primo semestre 2025 le strutture aumentano del +10,1%, con incrementi significativi a Lecco (+17,2%), Monza-Brianza (+14,2%) e Varese (+13,8%). La quota di turisti stranieri è alta: Como 86,3%, Milano oltre l’80%, Bergamo 74%.

Connettività e grandi eventi

I tre aeroporti lombardi hanno registrato +6,5 milioni di passeggeri nel 2024: Malpensa guida i voli intercontinentali, Linate il traffico business e Orio al Serio il low‑cost. Nei primi 5 mesi del 2025 il flusso passeggeri è aumentato fino all’8%, soprattutto grazie a Malpensa, sempre più hub strategico.

Obiettivi 2025- 2026

Le priorità sono l’acquisizione di dati in tempo reale, il potenziamento della formazione, la promozione sui mercati extra-UE e lo sviluppo di itinerari esperienziali per distribuire i flussi turistici, con investimenti in mobilità slow per connettere borghi, laghi e valli.

“Vogliamo trasformare – conclude Mazzali – la crescita quantitativa in uno sviluppo qualitativo e sostenibile, facendo diventare ogni turista ambasciatore della Lombardia con un’esperienza autentica e indimenticabile”.