Lago di Como, la Mesosfera di Re Lake protagonista su Rai 1: il laboratorio subacqueo che salva i fondali

l Lago di Como torna protagonista su Rai 1. Sabato 8 novembre alle 12.25, nella nuova puntata di Linea Verde Italia, sarà trasmesso il servizio dedicato al progetto Re Lake. È l’ambiziosa iniziativa di restauro ambientale dei fondali ideata dall’associazione comasca Proteus. Le riprese si sono svolte lo scorso 21 ottobre, durante l’immersione e la posa della Mesosfera, un innovativo laboratorio subacqueo installato davanti a Villa Olmo.

Un laboratorio per far rinascere il lago

Finanziata dal CNR, la Mesosfera è una sorta di “capsula” trasparente immersa nel lago, ideata per studiare la crescita delle piante acquatiche autoctone in condizioni controllate. “Si tratta di un enclosure – spiega Nicola Castelnuovo, capo progetto di Proteus – che ci permette di monitorare le variabili ambientali e di eliminare i fattori di disturbo presenti in natura. L’obiettivo è far crescere piante sane. Saranno utili per la ricolonizzazione dei fondali e per sperimentare nuove tecniche di restauro ambientale”.

Nei prossimi mesi, all’interno della struttura saranno installati sensori e apparecchiature elettroniche in grado di raccogliere dati per tutta la durata del 2026. Un monitoraggio costante della vita subacquea del Lario.

Dalla ricerca alla televisione

Durante la giornata di riprese, la conduttrice Monica Caradonna ha seguito le operazioni dalla piattaforma ormeggiata davanti al Lido di Villa Olmo, insieme alla squadra di Proteus. “È stata la Rai a riconoscere il valore unico del progetto – commenta Paola Iotti, fondatrice e presidente dell’associazione. Siamo felici che arrivi nelle case degli italiani. Il nostro obiettivo è salvare il lago dal degrado causato dalle attività umane e dai cambiamenti climatici. Per riuscirci, abbiamo bisogno anche del sostegno dei comaschi”.

L’installazione è stata realizzata con il supporto della Polizia Provinciale, che ha garantito la sicurezza delle operazioni, e con la collaborazione del Comune di Como, impegnato nella pulizia del fronte a lago dopo le recenti piogge che avevano portato a riva grandi quantità di legname.

Un modello esportabile

Il progetto Re Lake, sostenuto da Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Como e dalla multinazionale SAATI, coinvolge numerosi partner scientifici. Tra loro la Fondazione Minoprio, Enerion, l’Università dell’Insubria e la SUPSI di Lugano. Il modello sperimentale, finanziato anche dai programmi INTERREG ECHO e PNRR-CNR SIRENS, sarà applicato in futuro anche ai fondali marini dell’Adriatico e del Mar Ligure.

Un lavoro pionieristico che unisce scienza, ambiente e comunità in nome di un obiettivo comune: aiutare la natura a riprendersi ciò che l’uomo le ha tolto.

Tutte le informazioni sul progetto e la possibilità di contribuire alla campagna di fundraising sono disponibili sul sito www.relake-proteus.it.