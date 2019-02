La voce straordinaria di Malika Ayane al Cinema Teatro di Chiasso per il Domino Tour

Il Domino Tour di Malika Ayane, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, arriva appena oltre frontiera, sabato 23 febbraio, al Cinema Teatro di Chiasso, in via Dante Alighieri 3 b.

Così come l’album “Domino” è nato come un proseguo di “Naif”, anche il Domino Tour riparte da un esperimento già iniziato nel Naif Tour e nel Naif Club Tour: Malika Ayane presenterà gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima.

I concerti nei teatri saranno caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti.

biglietti da chf/euro 20.- a 70.-

inizio spettacolo alle 21

Per prenotazioni/acquisto biglietti:

Cassa Cinema Teatro

Via Dante Alighieri 3b

CH – 6830 Chiasso

T +41 (0)58 122 42 78

cassa.teatro@chiasso.ch

La cassa è aperta da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.

Malika Ayane è nata a Milano nel 1984. La sua formazione musicale ha inizio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove dal 1995 al 2001 studia Violoncello. Parallelamente, fa parte dell’ensemble del Coro di Voci Bianche del Teatro Alla Scala in cui, oltre al ruolo di corista, esegue spesso parti solistiche lavorando, già adolescente, con direttori d’orchestra del calibro di R. Muti, R. Chailly e G. Sinopoli.

Nel 2008 esce il suo primo disco “Malika Ayane” (su etichetta Sugar e prodotto da Ferdinando Arnò). L’album è un crocevia di talenti: il maestro Paolo Conte, che regala a Malika il brano inedito “Fandango”, Giuliano Sangiorgi (autore di “Perfetta”) e Pacifico (che firma “Sospesa” e “Contro vento”). Il disco contiene inoltre due brani “Briciole” e “Il Giardino dei Salici” di cui Malika è co-autrice con Ferdinando Arnò. Il successo radiofonico del singolo “Soul Waver”, scelto come soundtrack del telefilm americano One Three Hill, raddoppia nella più nota versione italiana “Sospesa” (con la partecipazione di Pacifico) ma è con la successiva “Feeling Better”, che resta ai vertici dei brani più trasmessi dalle radio per oltre 4 mesi, che Malika conquista il grande pubblico e riceve una calorosa accoglienza anche dalla critica musicale. “Feeling Better” diventa infatti un “tormentone”.



Nel marzo 2009 Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Come Foglie” (testo e musica di Giuliano Sangiorgi, prodotto e arrangiato da Ferdinando Arnò) e vince il Premio Radio e Tv (la canzone è contenuta nella riedizione dell’album omonimo).

Subito dopo Sanremo Malika è anche protagonista musicale della colonna sonora del film “Generazione 1000 euro” con i brani “Feeling Better”, “Moon” e “Soul Waver” (contenuti nel suo omonimo album d’esordio).

Nella primavera ed estate dello stesso anno, a seguito del terremoto in Abruzzo, Malika partecipa a due importanti progetti di raccolta fondi: “Domani – Artisti Uniti per l’Abruzzo” (brano cantato insieme a Jovanotti, Zucchero, Ligabue, Franco Battiato, Carmen Consoli e molti altri) e “Amiche per l’Abruzzo” (concerto evento allo Stadio San Siro che la vede al fianco di Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia ed Elisa).

Il tour dell’esordio è un grande successo di pubblico e critica e vede Malika raccogliere consensi in tutta Italia e approdare nel tempio della musica jazz: il Blue Note di Milano.

Il 2009 si conclude con due ulteriori successi: Malika partecipa nel brano “Blue Christmas” di Andrea Bocelli, contenuto nell’album dal successo di livello mondiale “My Christmas”. L’interpretazione dell’artista è talmente straordinaria che Bocelli decide di coinvolgerla in un tour nel Regno Unito. Il secondo evento gratificante dell’anno è la richiesta da parte di Carlo Virzì della reinterpretazione del brano “La prima cosa bella” , portata al successo da Nicola di Bari, quale colonna sonora dell’omonimo film girato dal regista toscano. Il brano, di pari passo con la pellicola (candidata agli Oscar come miglior film straniero), riscuote ampio successo da subito, affermandosi ancor oggi tra i più amati dal pubblico e conquistando il Disco Di Platino.

Nel febbraio 2010 esce il secondo album “Grovigli” (su etichetta Sugar e prodotto da Ferdinando Arnò) in contemporanea con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ricomincio da qui”, testo scritto da Malika e Pacifico. Con questa canzone vince il prestigioso Premio della Critica, ma la sua esclusione dalla vittoria scatena la rivolta degli orchestrali i quali, appallottolando i loro spartiti in segno di protesta, lasciano alla storia del festival un’immagine indimenticabile. Ospite eccellente dell’album “Grovigli” è Paolo Conte che duetta con lei nell’inedito “Little Brown Bear”, scritto dallo stesso Conte, a cui Malika dedica anche la cover “Chiamami Adesso”.

L’album contiene, oltre ad un duetto con Cesare Cremonini dal titolo “Believe in Love”, anche la già citata reinterpretazione de “La prima cosa bella”, brano che le farà vincere il premio Videoclip Roma Special Award “Cinema Meets Music”. In primavera Malika viene invitata a cantare “La prima cosa bella” ai David di Donatello. Durante lo stesso prestigioso evento ha l’onore di premiare Ennio Morricone per il riconoscimento alla colonna sonora del film “L’uomo che verrà”. Sempre nel 2010 riceve il premio agli MTV Europe Music Awards per la categoria “First Lady”.

Il successo del “Grovigli Tour”, con date sold out in tutta Italia, è tale da portare Malika ad esibirsi oltre confine e fare tappa anche in prestigiosi club europei passando per la Germania, la Francia fino ad arrivare in Sud Africa. Questi successi consacrano Malika, a tutti gli effetti, come interprete raffinata, elegante e di grande talento.

Sulla scia del successo del live nell’autunno 2011 esce il progetto “Grovigli Special Tour Edition, un’edizione speciale dell’album “Grovigli” che supera le 100mila copie vendute (cd e dvd che raccontano in musica e immagini la più recente esperienza discografica e live di Malika). L’edizione speciale è impreziosita da “Hello!”, brano cantato in duetto con Cesare Cremonini, e dall’inedito firmato da Pacifico “Il giorno in più”, struggente ballata prodotta da Malika Ayane stessa (arricchita da archi e fiati arrangiati da Alexander Balanescu) che sarà anche uno dei temi originali dell’omonimo film tratto dal libro di Fabio Volo. Durante il 2011 l’album “Grovigli” ottiene il disco di platino. Nel 2012, per il lungometraggio “Tutti i rumori del mare” di Federico Brugia, Malika partecipa al film con un cameo e compone il brano dei titoli di coda “Grovigli” (contenuto nel successivo disco di inediti “RICREAZIONE”). Il film vince festival italiani e internazionali. Nello stesso anno al Festival CORTINAMETRAGGI 2012, Malika riceve il premio come Miglior Attrice Rivelazione per la sua interpretazione nel cortometraggio dal titolo “Perfetta” (con la regia di Federico Brugia).

A settembre 2012 esce l’atteso terzo disco di inediti “Ricreazione”(su etichetta Sugar), il primo da produttrice artistica, che vanta grandi collaborazioni come quelle di Paolo Conte, Pacifico, Tricarico, Boosta, The Niro, Paolo Buonvino e altri. L’album contiene inoltre un brano inedito di Sergio Endrigo (solo nella parte musicale). Il disco, registrato da Donald Hodgson (che vanta collaborazioni con artisti di fama mondiale come Sting ), ha avuto il privilegio di ospitare musicisti del calibro di: Bireli Lagrene (chitarrista apprezzato a livello mondiale), Mauro Ottolini (stimato polistrumentista), Vincenzo Vasi (uno dei pochi suonatori di theremin) e Daniele Di Gregorio (noto vibrafonista).

Il disco esordisce in radio con il trionfo di “Tre Cose”, rimasto per mesi in vetta alla classifica dei brani più trasmessi dai network radiofonici. Tra novembre e dicembre Malika, accompagnata da una band di 10 musicisti, gira l’Italia con Il Ricreazione Tour, live teatrale che vede per la prima volta Malika nel ruolo di produttrice artistica e che si conclude a Milano con un doppio spettacolo al Blue Note.

Il cantautore Francesco De Gregori, grande estimatore dell’artista, la invita a duettare nel suo disco “Sulla strada”, nei brani “Omero al cantagiro” e “Ragazza del ‘95”, singolo di lancio dell’album pubblicato nel novembre 2012.

Durante il 2013 Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo con i brani “Niente” e “E Se Poi” (scritti da Giuliano Sangiorgi e arrangiati e prodotti dalla stessa Malika) e si classifica al 4° posto con “E se poi”. Entrambi i brani riscuotono un grande successo radiofonico. Tra aprile e maggio torna ad esibirsi nei principali teatri italiani con il “Ricreazione Tour” confermando il grandissimo successo del live sia per il pubblico che per la critica. A maggio Malika viene scelta come madrina della finale di TIM CUP e canta l’Inno Di Mameli allo Stadio Olimpico di Roma tra gli applausi di entrambe le tifoserie del derby Roma-Lazio.

Durante i primi mesi dell’anno “Ricreazione” raggiunge il disco d’oro che a giugno le viene consegnato a Roma in occasione dei Wind Music Awards.

Sempre a giugno, in diretta su Radio2, Malika scrive, conduce e firma la sigla del programma “Sold out: incidenti di percorso” dove ospita artisti del calibro di Fiorello, De Gregori, Procacci e altri.

Successivamente riparte la terza parte del RICREAZIONE Tour, in versione estiva, che vede Malika, accompagnata dalla sua band, fare tappa in 50 città italiane e in festival e rassegne prestigiose. La tournée si conclude a ottobre, registrando ovunque grande successo di pubblico e critica e confermando ancora una volta il talento di questa artista, unica nel suo genere. A novembre la Sugar pubblica “Neve Casomai”, quinto e ultimo singolo estratto dal fortunato progetto “Ricreazione”, disco rimasto per un anno (53 settimane) in classifica. A dicembre Malika vola in Giappone per un mini tour live. Entusiasta ed innamorato dell’unicità della voce della cantante, il pubblico giapponese la invita a tornare presto nel Paese del Sol Levante.

Dopo il successo della prima esperienza radiofonica, Malika torna in diretta su Rai Radio 2 con il suo programma “Sold Out-Incidenti di Percorso”, la Rai le propone un appuntamento fisso settimanale di venerdì, durante tutta la stagione primaverile fino a giugno 2014. Nel suo programma Malika ha modo di ospitare le più raffinate personalità intellettuali, i più grandi attori, registi e personaggi di spicco dello sport, della moda e uomini di spettacolo affermati nel panorama italiano.

Il 31 dicembre Malika è tra gli ospiti del Concerto di Capodanno in programma al Circo Massimo di Roma. Al termine di quest’anno l’Ayane recita nel cortometraggio” Caserta Palace Dream” di James McTeigue, regista del film “V for Vendetta”, in cui interpreta una cantante Anni ’30 “O Mistress Mine”.

Il 12 febbraio 2014 esce “Naif” il suo quarto disco di inediti, contemporaneamente alla sua partecipazione al 65esimo Festival di Sanremo con il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)” con cui si classifica terza e vince il premio della critica “Mia Martini” per la seconda volta in carriera. Scritto e registrato tra Milano, Parigi e Berlino, “Naif” nasce dalla visione artistica di Malika Ayane e dal lavoro di scrittura musicale di uno straordinario team di autori internazionali ed italiani. Tra i primi Shridhar Solanki (già autore di hits per Carrie Underwood, Craig David, Natalie Imbruglia oltre che per diverse serie tv), l’autrice top seller canadese Simon Wilcox e il francese Françoise Villevieille, già metà del duo Elephant e a sua volta autore di hit per artisti del calibro di Vanessa Paradis. Tra i secondi alcuni tra i nomi più promettenti del momento (Giovanni Caccamo che firma il brano sanremese, Antonio Di Martino) accanto ad alcune certezze del nostro songwriting come Matteo Buzzanca, Bungaro, Cesare Chiodo.

Insieme a loro, per il lavoro sui testi, Malika ha voluto accanto a sé Pacifico, dando un ulteriore seguito ad una fortunata collaborazione iniziata ormai nel 2008 con “Sospesa” e che questa volta vede l’autore milanese firmare con lei tutte le canzoni dell’album. La produzione è affidata al talento di due straordinari musicisti internazionali come Axel Reinemer & Stefan Leisering, componenti del collettivo di dj e produttori tedeschi con base a Berlino Jazzanova.

Ad aprile esce “Senza fare sul serio”, il secondo estratto da “Naif”, che conquista il doppio Disco di Platino ed è uno dei singoli di maggiore successo dell’estate 2015 con oltre 25 milioni di visualizzazioni su youtube.

L’11 settembre esce il terzo singolo “Tempesta” che conquista il Disco D’oro. Il videoclip, diretto da Federico Brugia, è stato presentato in anteprima alla 72esima Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia ed è ispirato al film indiano di Raja Nawathe “Gumnaam”, cult movie anni sessanta di Bollywood.

Il 12 e 13 ottobre parte, con una doppio concerto sold out al Teatro Nazionale di Milano, il “Naif tour 2015” . Una lunga tournée nei principali teatri italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa.

Il 26 febbraio 2016 esce “Lentissimo”, il quarto singolo estratto da “Naif” che viene certificato Disco D’oro per FIMI e Disco dell’Anno per iTunes. Il 1 aprile parte da Cesena la nuova tournée “Naif club tour2016” che vede l’artista sui palchi dei principali club italiani, dopo aver collezionato sold out in tutte le 31 tappe del fortunatissimo tour teatrale che prosegue con le date estive di “Naif tour en plein air”. A partire da novembre va in scena con il musical “Evita” che registra 70 repliche porta a teatro circa 70.000 persone. Al termine, Malika si mette al lavoro per scrivere il suo quinto disco. Il 25 maggio 2018 esce il primo singolo “Stracciabudella”, brano che anticipa la pubblicazione del nuovo album “DOMINO”, che uscirà in autunno.