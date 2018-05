La scoperta: sul Lario spuntano i mezzi del bike-sharing di Milano e Varese….

Alcuni operatori dell’unità operativa interventi sul controllo della Polizia Locale di Como hanno recuperato nelle ultime due settimane quattro biciclette della società Ofo bike, che gestisce il servizio di bike-sharing in alcune città della Lombardia. In particolare, tre arrivavano dalla città di Milano e una da Varese. Le biciclette al momento del loro ritrovamento si trovavano rispettivamente in via Juvara, in via Albertolli, in via Mentana e in viale Fratelli Rosselli (quella proveniente da Varese). Tutte erano chiuse con il sistema di blocco e non riportavano segni di particolari danneggiamenti.

La società Ofo Bike, contattata dalla Polizia Locale di Como, a breve verrà a recuperare le biciclette per riportarle nelle città di provenienza. La stessa società ha fatto sapere di riservarsi il diritto di denunciare per appropriazione indebita coloro che hanno utilizzato in maniera non lecita i propri veicoli.