La Lombardia entra nel Guinness: realizzata la scultura di cioccolato più lunga del mondo

Un treno interamente realizzato in cioccolato, lungo 55,27 metri e dal peso complessivo di 28 quintali, è ufficialmente la scultura di cioccolato più lunga del mondo. Il record è stato certificato dal Guinness World Records questa mattina in piazza Città di Lombardia, durante “La Giornata del Record”, nell’ambito del progetto Winter Games Express.

A commentare l’impresa è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato come eventi di questo tipo rappresentino molto più di una semplice attrazione spettacolare.

“Con eventi come questo dimostriamo che Milano Cortina 2026 non è solo sport. È anche promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo. Il record mondiale superato oggi è un risultato che resterà nella memoria collettiva anche dopo il 2026”.

Il ruolo della Lombardia nella produzione agroalimentare

Il progetto rientra nel programma delle Olimpiadi della Cultura promosse da Regione Lombardia ed è stato realizzato sotto la guida del maestro cioccolatiere Andrew Farrugia. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi a Brescia al CAST – Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità, come simbolo dell’eccellenza agroalimentare e artigianale lombarda.

Fontana ha ricordato anche il peso economico del settore. La Lombardia è la prima regione italiana per valore della produzione agroalimentare, con circa 50 miliardi di euro di fatturato, pari al 19% del totale nazionale, ed è leader per export e valore aggiunto. Un patrimonio che, secondo il governatore, va raccontato e valorizzato anche attraverso iniziative capaci di unire creatività, identità territoriale e visione internazionale.

Un record che unisce creatività, territorio e solidarietà

Oltre all’aspetto simbolico e promozionale, il progetto Winter Games Express ha una forte finalità solidale. L’iniziativa è infatti pensata per sostenere gli hospice di Bergamo e di Malta, con il coinvolgimento diretto dell’Associazione Cure Palliative. In piazza era presente la presidente Aurora Minetti, che ha ricevuto il ringraziamento e l’applauso del pubblico per il lavoro svolto.

“Questo record dimostra che sviluppo, creatività e solidarietà possono andare insieme”, ha aggiunto Fontana, sottolineando anche il valore umano e sociale dell’iniziativa.

Il progetto

All’evento hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti del territorio. Gli assessori regionali Massimo Sertori, Franco Lucente e Paolo Franco, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini e Roberto Anelli, l’eurodeputato Lara Magoni, il presidente di Sacbo Giovanni Sanga, i presidenti dei consorzi dei pasticcieri di Bergamo e Brescia Andrea Bonati e Luigi Groli, oltre a Pierre Fenech, amministratore delegato dell’Istituto maltese del turismo.

Il progetto ha coinvolto scuole, consorzi e realtà produttive locali e guarda anche oltre i confini italiani, sostenendo iniziative benefiche sia in Lombardia sia a Malta, Paese d’origine del maestro cioccolatiere Farrugia.

Un record mondiale che diventa così vetrina internazionale del saper fare lombardo. Ponte culturale tra territori e simbolo concreto di come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 possano lasciare un’eredità che va ben oltre lo sport. La scultura sarà visibile al pubblico in piazza Città di Lombardia fino a martedì 27 gennaio compreso.