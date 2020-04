La generosità degli operatori del Mercato Coperto: generi alimentari in dono per i più bisognosi

Gli operatori del Mercato Coperto associati a Confesercenti, con una loro iniziativa spontanea, hanno consegnato all’Amministrazione Comunale frutta e verdura e nei prossimi giorni consegneranno altri generi alimentari, tutto da destinare alle persone più bisognose in questo momento. Per ora sono state consegnate quattro casse di arance e mele, e si aggiungeranno nelle prossime settimane confezioni di salumi affettati e confezionati in vaschette sottovuoto per una più lunga conservazione.

La distribuzione dei generi alimentari avverrà attraverso l’aiuto della Protezione Civile, sulla base della indicazioni fornite dai Servizi Sociali.



Gli assessori al Commercio Marco Butti e alla Polizia locale e Protezione civile Elena Negretti ringraziano sinceramente per il significativo contributo di questi esercenti che, in un momento così difficile, stanno continuando la propria attività senza dimenticare chi si trova in condizioni più svantaggiate.



Di seguito trovate l’elenco degli operatori del Mercato Coperto di Como che hanno sostenuto l’iniziativa e che effettuano le consegne a domicilio: è sufficiente chiamare i numeri indicati per effettuare l’ordine e concordare la consegna.



MERCATO COPERTO DI COMO: CONSEGNA A DOMICILIO

– BIANCHI BOIN PESCE FRESCO 338.8578104

– CHESSARI PRIMIZIE DI SICILIA 388.4896740

– CIVATI SALUMI E FORMAGGI 339.4174117

– DAVIDE BRAMBILLA SALUMI E FORMAGGI 348.7240831

– F.LLI MARELLI PRIMIZIE FRUTTA E VERDURA 031.260660

– FRANCO BRIDAROLI FRUTTA E VERDURA 327.0856279

– GIORDANO GIUSEPPE FRUTTA E VERDURA 329.3345603

– GIORGIO ANZANI FRUTTA E VERDURA 347.0379776

– IL FIGLIO DEL CONTADINO SALUMI FORMAGGI MAIALE 334.9813000

– IL RAGAZZO DEL FORMAGGIO 340.6827298

– LA BOTTEGA DELLE CARNI MACELLERIA 031.268416

– LA COCCINELLA FRUTTA E VERDURA 348.9063123

– LE PERLE DELLA CAMPANIA – IL SUD A TAVOLA 393.9909714

– MACELLERIA EQUINA 345.5362856

– MACELLERIA MEDITERRANEA DI NAPOLITANO 031.268234

– MARY E ALE SALUMI E FORMAGGI 320.7775889

– MOLTENI MARIANGELA FIORISTA 031.272323

– PESCHERIA E POLLERIA GANDOLA IVANO 339.6738923 e 031.420565

– SAPORI MEDITERRANEI FRUTTA E VERDURA 329.2764511

– VIA DEL SALE SALUMI E FORMAGGI DROGHERIA 347.0177853

– VIVIANA CANTALUPPI FRUTTA E VERDURA 339.4709631