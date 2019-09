La Fondazione Volta Incontra: nuova conferenza tematica allo Yacht Club

LA FONDAZIONE VOLTA INCONTRA

“SISTEMI COMPLESSI E MUSICA SUL LAGO DI COMO: L’ITALIA INCONTRA IL GIAPPONE”

Un evento musicale

Prosegue La Fondazione Volta Incontra, il ciclo di conferenze aperto al grande pubblico su scienza, letteratura, arte e musica.

Il prossimo appuntamento in programma sarà mercoledì 18 settembre alle ore 18.30 presso lo Yacht Club di Como con “Sistemi complessi e musica sul Lago di Como: l’Italia incontra il Giappone – Musica artificiale e naturale”, un evento musicale organizzato da Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con lo stesso Yacht Club di Como.

Ingresso libero.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della scuola “Advances in Artificial Intelligence” organizzata in questi giorni a Villa del Grumello e coordinata dalla Prof.ssa Stefania Bandinidell’Università di Milano-Bicocca, prevede due momenti: nella prima parte, Sarah Cosentino – ingegnere robotico e professore alla giapponese Waseda University – terrà una conferenza in cui si esploreranno alcuni degli elementi scientifici su cui la musica si basa per regalarci emozioni, con la presentazione di filmati di WAS, un robot umanoide in grado di eseguire, in solo e in coordinamento con musicisti umani, melodie intense e coinvolgenti (la parte “artificiale”); nella seconda parte (quella “naturale”), un gruppo di cantanti giapponesi (Yuri Shingu – Mezzo Soprano, Katsuhiro Nishinari – Tenore, Rena Igarashi – Soprano, Hisako Sugiyama – Contralto, e Sugiko Chinen – pianoforte) interpreterà una selezione di brani giapponesi e italiani, dedicati all’emozione della “nostalgia” come preludio dell’autunno.

Questo il programma musicale del gruppo:

Autumn medley

1. Just a little autumn: Singing insects- Home autumn– Dragonflies- Autumn in the village

Nostalgic Showa song

2. Suzhou serenade

3. Tokyo Kid

4. Hiyori-Geta

Nostalgic Italian song

5. Io che non vivo senza te

Nostalgic Showa song

6. Festival Mambo

7. Summer memories

8. Look up at the stars in the dark night sky

9. A rikisha driver