La Fiera del Mistero approda a Parco Tittoni. Serata live con The Spleen Orchestra – Tim Burton Show

Con la Fiera del Mistero (apertura cancelli ore 11, concerto 21.00, ingresso € 10) domenica 2 giugno arriva a Parco Tittoni il primo festival dedicato al mistero, all’esoterismo e alla magia realizzato in Italia, e che approda per la prima volta in Lombardia.

Il Parco di Villa Tittoni si trasformerà in un giardino senza tempo, popolato da misteriose creature: dagli arcani ai vampiri, fino alle streghe e agli immancabili zombie.

Tra gli espositori troverete alchimisti, druidi, stregoni e collezionisti di simbologie sacre ed oggetti da sciamano. Sui bancali erbe ed incensi per incantesimi, cristalli e pietre energetiche, prodotti e trattamenti per il benessere dello spirito e del corpo, amuleti, talismani e narrativa fantasy, horror e noir.

Alle 21 spazio alla musica con la The Spleen Orchestra – Tim Burton Show, il fantastico spettacolo omaggio a Tim Burton raccontato in dolby surround.

Lunedì 3 giugno torna il cinema sotto le stelle (apertura cancelli 19.30, inizio spettacolo 21.30, ingresso 5 €) A vent’anni dalla scomparsa di Stanley Kubrick presentiamo Arancia meccanica, uno dei film culto della storia del cinema.

La diffusione in cuffia ci calerà nel profondo delle atmosfere di questo capolavoro.

Regia di Stanley Kubrick. Con Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Michael Bates, Warren Clark, John Clive. Gran Bretagna, 1971, durata 137 minuti.

Martedì 4 giugno, giorno dedicato alla programmazione non musicale del nostro festival, sarà di scena il Poetry Slam (apertura cancelli ore 19.30, inizio spettacolo 21, ingresso gratuito) è una sfida tra poeti che salgono sul palco con la dinamicità di veri e propri giocolieri di parole. Le loro voci, i loro testi, i loro corpi. I poeti hanno a disposizione 3 minuti ciascuno durante i 3 round della sfida: una giuria composta da 5 persone, scelte casualmente tra il pubblico ad ogni round, sceglierà la poesia e la performance migliore. Come tutti i martedì, birra media in offerta a 3,50 € e friends menù a 10 € (panino + patatine + bibita).

Mercoledì 5 giugno preparatevi a scoprire l’autentico sound made in Scozia dei Saor Patrol (apertura cancelli ore 19.30, inizio spettacolo 21.45, ingresso 15 €), maestri del tribal rock: tamburi martellanti, cornamuse e chitarre elettriche suonano insieme in ritmi selvaggi e grintosi. I Saor Patrol sono celebri per aver prodotto e suonato brani per le colonne sonore di film come Braveheart con Mel Gibson, Il Gladiatore e Robin Hood, entrambi con Russell Crowe. I

In gaelico, Saor Patrol significa “la pattuglia della libertà”, la band è infatti celebre per essere convinta paladina dell’indipendenza della Scozia. I Saor Patrol arrivano in Italia con il sostegno del festival etnico Lo Spirito del Pianeta, che con la sua fondazione si occupa di promuovere la fratellanza e abolire la disuguaglianza tra i popoli.

Informazioni

Orari Parco Tittoni

dal lunedì al mercoledì dalle 19.30 alle 01.00 (chiusura bar alle 00.30).

dal giovedì al sabato dalle 19.30 alle 02.00 (chiusura bar alle 01.30).

la domenica dalle 18.00 alle 01.00 (chiusura bar alle 01.30).

Bar e punto di ristoro sempre aperti

Come arrivare in treno

fermata Desio (Trenord linea S9)

Ultimo autobus sostitutivo per Milano Centrale ore 00.24

Come arrivare in auto

Valassina (Milano – Lecco): Uscita Desio Sud e Desio Centro

Valassina (Lecco – Milano): Uscita Desio Nord

Milano – Meda: Uscita 9 Binzago.

Dove parcheggiare (a pochi minuti a piedi dal parco)

P1: Stazione FS

P2: Zona Consorzio Desio Brianza

P3: via Milite Ignoto

P4: via G. Pascoli