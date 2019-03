La Domenichina dei Piccoli presenta “Pom Poko” alla Piccola Accademia

By

Domenica 10 marzo alle ore 16.00, presso la Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare di via Castellini 7 a Como, per “La domenichina del cinema”, si proietterà il film d’animazione POM POKO – Tanuki creatura magica del folklore giapponese (114’, dai 6 anni).

Quest’anno nella Domenichina dei piccoli oltre al teatro infatti c’è anche il cinema, con una rassegna di film giapponesi per ragazzi, in linea con la stagione cineforum dedicata agli adulti, e dopo i film dello scorso gennaio Kubo e la spada magica, e di febbraio Il mio vicino Totoro, la piccola rassegna prosegue appunto con Pom Poko, diretto da Isao Takahata e tratto dal racconto Futago no hoshi di

Kenji Miyazawa.

Il lungometraggio narra della lotta dei tanuki per riconquistare la collina di Tama, nei pressi di Tokyo, strappata agli animali per farne un quartiere residenziale. I tanuki reagiscono in un primo tempo cercando il dialogo e successivamente costretti alla ribellione, ma nulla possono fare contro la speculazione edilizia e la distruzione del loro habitat.

Pom Poko è stato il film di maggior successo in Giappone nel 1994 e ha vinto numerosi premi.

Al termine del film ci sarà un piccolo laboratorio di origami, in cui i bambini potranno manipolare carta e fantasia, e pasticciare con la realtà per farle raccontare anche il mondo piccolo di ciascuno.

In collaborazione con Libreria del cinema e Associazione Miciscirube.

Ingresso: € 4 bambini, € 6 adulti

Info e prenotazioni: 349 3326423 – 338 7985708