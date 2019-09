La banda G. Garibaldi di San Fermo in concerto per Hospice S. Martino

LA BANDA MUSICALE G. GARIBALDI DI SAN FERMO

IN CONCERTO

Domenica 22 settembre ore 15.30

Parco dell’area San Martino – Como

Domenica 22 settembre alle ore 15.30 nel giardino antistante l’Hospice San Martino di Como (Via Castelnuovo), si terrà un concerto della storica Banda musicale Giuseppe Garibaldi di San Fermo, organizzato dall’Associazione Accanto onlus – Amici dell’Hospice S. Martino – in collaborazione con il Gruppo Paxme – Gruppo Paritetico di Cooperative Sociali e Hospice S. Martino di Como, luogo di accoglienza e ricovero finalizzato a offrire le migliori Cure Palliative alle persone malate e ai loro familiari quando non possono essere tenute al domicilio. Una struttura che guarda alla persona in tutte le sue dimensioni e che, oltre alla cura del corpo, desidera promuovere il benessere sociale e spirituale della persona malata, anche attraverso l’energia della musica.

Sarà un pomeriggio di condivisione e intrattenimento rivolto agli ospiti, familiari, operatori e a tutti i cittadini per diffondere la conoscenza delle cure palliative, attività che aiutano il paziente a vivere l’ultimo periodo di vita nel modo migliore possibile.

Il programma sarà ricco e variegato. Durante il concerto la storica formazione, particolarmente legata all’Hospice, eseguirà Norma di Vincenzo Bellini, Ernani (marcia e coro) di Giuseppe Verdi, Colors of time di Thierry Deleruyelle, Fanfara e marcia reale di Giuseppe Gabetti, Towards a new horizon di Steven Reineke, Power time di Carlo Pucci , Quel rico el mambo di Perez Prado e Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury arrangiata da Paul Murtha.

La chiusura sarà allietata da un rinfresco preparato dai volontari dell’Associazione Accanto.

Ingresso libero.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Corpo Musicale Giuseppe Garibaldi

Il Corpo Musicale Giuseppe Garibaldi venne fondato nel 1870 nell’allora comune di Vergosa come costola della locale Società di Mutuo Soccorso con l’obiettivo principale di diffondere la cultura musicale tra i propri iscritti. Nel corso dei suoi 146 anni di attività affronta il cambio del nome del paese (agli inizi del ‘900 Vergosa diventa, per editto regio, San Fermo della Battaglia) e diversi traslochi ma nulla cambia dello spirito e degli scopi della fondazione. Attualmente è composto da circa 25 suonatori dopolavoristi che con passione, impegno e amicizia, si ritrovano una volta a settimana per divertirsi suonando insieme sotto la conduzione del Maestro Fabrizio Durante.

Associazione Accanto Onlus – Amici dell’Hospice San Martino (Affiliata alla Federazione Cure Palliative Onlus)

L’Associazione Accanto Onlus – Amici dell’Hospice San Martino di Como è un’associazione di volontariato che opera nell’ambito delle cure palliative con due modalità.

La prima consiste nel concreto supporto alle attività dell’Hospice San Martino, struttura di degenza presente sul territorio comasco dal 2004 che accoglie fino a dieci ospiti in fase avanzata della malattia. Il supporto consiste nella presenza dei propri volontari, appositamente formati, e nel sostegno all’organizzazione di servizi socio-assistenziali per la persona malata e i suoi familiari.

Inoltre Accanto eroga, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, attività di Cure Palliative Domiciliari nel territorio per aiutare i familiari nel difficile compito di assistere il proprio caro nella fase avanzata della malattia e cure palliative domiciliari in convenzione con l’ATS Insubria per Como e comuni del circondario e con l’ATS Montagna per i comuni del Medio e Alto Lario. Inoltre, offre un servizio di sostegno psicologico per l’elaborazione del lutto, con incontri rivolti a persone che abbiano perduto un loro caro, ospitati presso la propria sede di Albate.

Nata nel dicembre 2005 per volontà di famigliari, volontari e operatori direttamente interessati o coinvolti nell’esperienza di accompagnamento ai malati con patologie non guaribili, l’Associazione Accanto promuove iniziative e attività di cura, formazione e sensibilizzazione che hanno per oggetto i bisogni e le problematiche di malati oncologici, con AIDS o altre malattie non guaribili.

Hospice San Martino

L’Hospice San Martino nasce nel 2004 per iniziativa dell’ASL di Como. È una struttura residenziale accreditata dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia e attualmente gestita dal Gruppo Paxme – Gruppo Paritetico di Cooperative Sociali. Ospita persone non assistibili presso il domicilio, in fase avanzata e/o terminale di una malattia non più suscettibile a trattamenti specifici per la guarigione o per il contenimento della sua progressione. All’interno dell’Hospice opera un’équipe composta da diverse figure professionali – medici, psicologi, operatori socio sanitari, assistenti sociali, assistenti spirituali e volontari – in modo da poter rispondere ai bisogni clinici, psicologici, sociali e spirituali di persone affette da malattie non più guaribili che vivono l’ultima fase della loro vita.

Per informazioni:

Accanto Onlus – Amici dell’Hospice San Martino

Tel: 031 309135 (ore 9.00 – 13.00)

contatto@accanto-onlus.it

www.accanto-onlus.it