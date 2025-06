Inverigo, Porsche fuori strada all’alba: conducente bloccato nell’abitacolo, ma ne esce senza un graffio

Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina all’alba, intorno alle 5.40, in via Vittorio Veneto a Inverigo. Un Porsche Cayenne è finito fuori strada e il conducente, un uomo di 33 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, che hanno lavorato per liberarlo dall’auto incidentata.

Nonostante l’impatto, il 33enne è uscito praticamente illeso dall’incidente: trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù per accertamenti, se l’è cavata con un grande spavento ma senza gravi conseguenze.