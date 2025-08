Infortuni sul lavoro: morto un uomo di Mariano Comense e due feriti a Grandate

Due tragedie nel mondo del lavoro, la prima con esito mortale. L’incidente ieri 4 agosto a Meda in una ditta di mobili. La vittima un 48enne di Mariano Comense, Antonio Arcuri che lascia moglie e due bambini. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenute nel comune di Meda, in via Calabria. Secondo quanto pervenuto durante le operazioni di carico del materiale su un camion, l’uomo è stato travolto da un muletto all’interno di un’area industriale.

Sul posto sono intervenuti: l’APS (AutoPompaSerbatoio) del distaccamento di Seregno, il carro fiamma dei Vigili del Fuoco volontari di Seregno. Il personale sanitario di AREU, giunto tempestivamente, ha prestato le prime cure all’infortunato, che è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo è deceduto.

Presenti in posto anche le forze dell’ordine e il personale di ATS per gli accertamenti di competenza.

Infortunio nella ditta tessile

Oggi 5 agosto invece è scattato un soccorso tecnico urgente alle 09.25 a Grandate (Como) in via Mantero presso la tessitura Mantero, su richiesta del 118 per infortunio sul lavoro.

Un operaio durante la sostituzione di una batteria al piombo rimaneva ustionato dallo scoppio della stessa e dalla fuoriuscita di acido. Un altro manutentore veniva assistito dai sanitari del 118 per inalazione vapori. Entrambi venivano trasportati in ospedale al Sant’Anna.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto alle verifiche e messa in sicurezza.

In posto unitamente ai VVF il 118 e Polizia locale.