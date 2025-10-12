Infortuni sul lavoro, la Lombardia in testa per numero di vittime: 68 morti nei primi otto mesi del 2025

Si celebra domenica 12 ottobre la 75ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall’Anmil. Un momento di memoria e riflessione che coincide con la pubblicazione dei nuovi dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, che rinnova il proprio appello: “Solo formazione e aggiornamento possono davvero ridurre il rischio e restituire dignità ai lavoratori”.

Secondo l’Osservatorio, da gennaio a fine agosto 2025 si contano 681 vittime in Italia, di cui 493 in occasione di lavoro e 188 in itinere. Un bilancio sostanzialmente stabile rispetto al 2024, ma ancora drammaticamente alto: “La sicurezza – osserva il presidente Mauro Rossato – resta troppo spesso sottovalutata, quando invece dovrebbe essere la principale alleata di chi lavora”. In copertina foto di repertorio di un infortunio sul lavoro nel Comasco.

Lombardia maglia nera per numero di vittime

La Lombardia mantiene il primato negativo con 68 decessi in occasione di lavoro nei primi otto mesi del 2025, seguita da Veneto (53), Campania (49) e Sicilia (41).

Nonostante ciò, la regione si colloca in “zona bianca” nella mappa nazionale dell’incidenza, con valori inferiori alla media italiana (20,6 morti per milione di occupati), segno che il peso dei numeri assoluti è legato anche all’elevata popolazione lavorativa lombarda.

Nel complesso, più della metà del Paese rientra ancora in zona rossa o arancione, con livelli di rischio elevati: le situazioni peggiori si registrano in Basilicata, Umbria, Campania, Sicilia e Calabria.

Chi rischia di più

L’analisi di Vega Engineering evidenzia che i lavoratori over 65 restano i più esposti, con un’incidenza di 66,5 morti per milione di occupati. Seguono le fasce 55-64 anni e 45-54 anni.

Le donne vittime di incidenti mortali sono state 58, di cui 28 durante l’attività e 30 nel tragitto casa-lavoro.

Particolarmente grave anche la situazione dei lavoratori stranieri, che registrano un rischio di morte più che doppiorispetto agli italiani.

Settori e giornate più a rischio

Il comparto più colpito resta quello delle Costruzioni, con 78 decessi, seguito da Manifatturiero, Trasporti e Commercio.

I giorni più pericolosi? Lunedì e venerdì, secondo la statistica elaborata dall’Osservatorio, con quasi un quarto degli incidenti concentrati all’inizio della settimana lavorativa.

Fonte e approfondimenti

Elaborazione su dati Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering (Mestre), aggiornati ad agosto 2025.

Grafici e tabelle regionali sono consultabili sul sito ufficiale: www.vegaengineering.com/osservatorio