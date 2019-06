Incontro transfrontaliero tra i servizi fitosanitari di Ticino e Lombardia per la difesa e la protezione delle piante

Si è tenuto nei giorni scorsi a Bellinzona l’incontro transfrontaliero di coordinamento tra i Servizi fitosanitari delle Regioni Lombardia e Piemonte e il Servizio Fitosanitario cantonale della Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), coadiuvati dal Servizio fitosanitario federale e dalla Sezione forestale del Dipartimento del territorio (DT).

Ne dà notizia oggi il sito di informazione Tio

Sia in Svizzera che in Italia i Servizi fitosanitari svolgono un ruolo importante in ottica di protezione e difesa delle piante, delle produzioni e dell’ambiente. L’incontro transfrontaliero di coordinamento fitosanitario si è rivelato un buon esempio di collaborazione tra zone territoriali simili e vicine

In quest’ottica lo scopo dell’incontro è stato quello di affrontare diverse tematiche di interesse comune e una preziosa occasione per capire come comportarsi e quali misure di protezione e lotta mettere in atto contro alcuni organismi nocivi

Dopo un aggiornamento sulla situazione attuale con la quale si sono confrontati sia il Cantone Ticino che le regioni della Lombardia e del Piemonte, si è discusso delle strategie di contenimento degli organismi di quarantena (Aromia bungii, Anoplophora chinensis, A. glabripennis, Popillia japonica, Xylella fastidiosa) e delle eventuali sinergie che si potrebbero creare per prevenirli e combatterli.

Inoltre, l’incontro è stata l’occasione, per le parti coinvolte, per scambiarsi informazioni utili su questi temi: alla riunione hanno infatti partecipato anche i rappresentanti dell’Università di Torino, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-DC), del Centro di ricerca di Cadenazzo di Agroscope e dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL).