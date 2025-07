Incidente ad Albese con Cassano: motociclista sbalzato dopo scontro con un’auto, è grave

ALBESE CON CASSANO (CO), 9 luglio 2025 – Grave incidente stradale intorno alle 12:12 in viale Lombardia ad Albese con Cassano. Un motociclista di 63 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato sbalzato a seguito di uno scontro con un’auto.

L’uomo ha riportato un trauma al bacino e a un arto superiore. È stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è arrivato poco dopo le 13. Sul posto sono intervenute un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e la Polizia Locale.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte degli agenti. L’intervento è stato coordinato da Soreu Laghi.