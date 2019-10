Il Giro di Lombardia, uno spettacolo sulle strade lariane. Vince l’olandese Bauke Mollema 

Il corridore olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo) ha vinto la 113esima edizione de Il Lombardia NamedSport, da Bergamo a Como (243 km). Sul traguardo ha preceduto Alejandro Valverde (Movistar Team) e Egan Bernal (Team INEOS).

RISULTATO FINALE

1 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) – 243 km in 5h52’59” media 41,305 km/h

2 – Alejandro Valverde (Movistar Team) a 16″

3 – Egan Bernal (Team INEOS) a 16″

4 – Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) a 16″

5 – Michael Woods (EF Education First) a 34″

Il vincitore del giro di Lombardia, Bauke Mollema, dopo la linea del traguardo, ha dichiarato ai cronisti del sito ufficiale della corsa: “Non riesco a credere di aver vinto una Classica Monumento. Non ero il favorito, forse gli altri corridori mi hanno un po’ sottovalutato. Ho trovato il momento giusto per attaccare, poi sono andato a tutta negli ultimi dieci chilometri. Non ci credo