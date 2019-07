Il Festival di Bellagio e del lago di Como fra Lario e monti: appuntamenti in tour

FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO

NONA EDIZIONE

Il Festival di Bellagio e del lago di Como fra Lario e monti: a Blevio

con “I Pomeriggi” e Sergio Casesi, tour barocco al Ghisallo

Cinque nuove date fino a fine luglio per scoprire anche Villa Lario a Mandello. La Bellagio Festival Orchestra fa tappa a Varenna mentre in Vallassina,

a Rezzago, riapre i battenti il gioiello romanico dei Santi Cosma e Damiano

Bellagio, 23 luglio 2019 – Nuove location – fra cui Mandello Lario e Magreglio -, una magica serata con l’arrivo in battello a Blevio e l’amatissima conferma delle prossime tappe di Varenna e Rezzago. Il Festival di Bellagio e del lago di Como entra nel vivo dell’estate e lancia, per la sua nona edizione, la sua collezione estiva più bella di appuntamenti culturali, completamente gratuiti.

Accanto alla grande musica, che porta la firma de I Pomeriggi Musicali e della Bellagio Festival Orchestra – vere colonne portanti e sonore della stagione culturale del Lario -, la fine del mese di luglio regala, con il Festival, anche un tour fra alcuni palco scenici d’eccezione.

IN TOUR SUL LAGO

Giardini, ville di delizia, un museo di fatica e imprese leggendarie ed alcune chiese solitamente chiuse al pubblico. Ecco la tournée di mezza estate che si squaderna, grazie all’attenta direzione di Rossella Spinosa, pianista e compositrice milanese, alla guida del Festival fin dalle sue origini.

“La nostra è una proposta di turismo culturale – spiega Spinosa – che intende andare anche oltre la declinazione di un pur magnifico concerto e di una sera di musica”. La natura fa spesso da cornice alla musica e con il Festival, l’arte dell’uomo si racconta fra giardini all’italiana, coltivati in anni di paziente lavoro e la bellezza di pietre scolpite in secoli di storia, ad impreziosire l’esperienza della musica suonata dal vivo.

FRA NEW ENTRIES E LUOGHI DEL CUORE

In questa prossima cinquina di concerti, dal 24 luglio a fine mese, ecco, quindi l’atteso ritorno di Varenna che, con Villa Cipressi, ospita la tappa di mercoledì 24 alle 21. L’ensemble barocco della Bellagio Festival Orchestra porta in questa oasi, che vanta oltre sei secoli di storia, le musiche di Tomaso Albinoni, Giovanni Battista Sammartini e Arcangelo Corelli. Fra le new entries c’è, poi, Villa Lario di Mandello del Lario che ospiterà, giovedì 25 alle 21, una scelta antologica dei più grandi nomi del melodramma italiano, da Gaetano Donizetti a Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi, senza dimenticare un accenno internazionale con Wolfang Amadeus Mozart, con la straordinaria voce dell’artista ungherese, soprano Monika Lukacs.

METTI UNA SERA IN BATTELLO

Venerdì 26 luglio al concerto delle 21 si arriva in barca: Blevio con il suo poetico borgo amato già da Plinio e poi da Leonardo, dischiude per l’occasione, uno dei suoi più bei segreti. Ad ospitare il concerto sarà la chiesa dei Santi Epimaco e Gordiano. I Pomeriggi Musicali hanno messo in agenda musiche di Felix Mendelssohn e la tromba di Sergio Casesi ad eseguire le note di Franz Joseph Haydn. “Abbiamo scelto uno dei pezzi più importanti del nostro repertorio classico e siamo sempre onorati di avere un pubblico così attento”, spiega Casesi. Per assistere al concerto ed amplificare l’emozione, un battello privato sarà a disposizione degli spettatori e partirà dal molo numero 5 di Como alle 20.25, riaccompagnando poi nel capoluogo il pubblico, a fine concerto. Per informazioni: + 39 333 251 2677.

ROMANICO, BAROCCO E … CICLISMO

Sabato 27 alle 21, sarà ancora l’ensemble barocco della Bellagio Festival Orchestra ad incantare il pubblico, fra musiche di Georg Philipp Telemann e Friedrich Haendel: inedito palcoscenico per il Festival sarà il Museo del Ghisallo ad aprire le porte del suo mondo che racconta di imprese, successi e fatica, in una collaborazione che, proprio da quest’ anno, intende lanciare un fervido connubio fra le due istituzioni, con una serie di appuntamenti musicali specificamente dedicati alla storia del Museo.

Infine, domenica 28 alle 21 il Festival ritrova uno dei suoi luoghi del cuore, con il borgo di Rezzago dove sarà nuovamente la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, gioiello del romanico più autentico del lago, ad ospitare un focus sulla musica barocca: Sammartini, Antonio Vivaldi e Corelli potranno contare sull’eccezionale acustica del luogo, oltre che sui maestri della Bellagio festival Orchestra e sulla voce del soprano Ilaria Torciani.

Per informazioni e dettagli sui programmi: www.bellagiofestival.com

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI CONCERTI

Mercoledì 24 luglio 2019, ore 21

VARENNA (LC) – Villa Cipressi

Albinoni, Balletto II in mi min op III n.2

Sammartini, Sonata in Fa maggiore

Sammartini, Triosonata op II n2 in mi min

Corelli, Triosonata in re min op III n 5

Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra

Giovedì 25 luglio 2019, ore 21

MANDELLO DEL LARIO (LC) – Villa Lario

Mozart, Overture “Il flauto magico”

Mozart, Marten allen arten (da “Il ratto del Serraglio”)

Rossini, Sinfonia “Il barbiere di Siviglia”

Rossini, Una voce poco fa (da “Il barbiere di Siviglia”)

Donizetti, Sinfonia per fiati in sol minore

Verdi, Caro Nome (Rigoletto)

Rossini, Sinfonia “La Cenerentola”

Verdi, Addio del Passato (La Traviata)

Mozart, Overture “Le nozze di Figaro”

Soprano: Monika Lukács

I Fiati della Bellagio Festival Orchestra

Ingresso libero, sino ad esaurimento dei posti limitati disponibili.

*in caso di maltempo Chiesa di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo – Mandello del Lario

Venerdì 26 luglio 2019, ore 21

BLEVIO (CO) – Chiesa dei Santi Epimaco e Gordiano

Mendelssohn, Notturno, Scherzo e Intermezzo da Sogno di una notte di mezza estate

Haydn, Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore Hob:VIIe:1

Mendelssohn, Sinfonia n. 1 in do minore op. 11

Direttore: Alessandro Calcagnile

Tromba: Sergio Casesi

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Servizio con nave da e per Como, pontile 5, partenza alle 20.25.

Sabato 27 luglio 2019, ore 21

MAGREGLIO (CO) – Museo del Ghisallo

Telemann, Introduzzione à trè TWV42:C1

Haendel, Suite in re minore per cembalo solo HW 437

Haendel, Sonata in trio n.5 in sol minore

Telemann, ‘Corellisierende’ Sonate VI in Re magg TWV 42:D8

Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra

Domenica 28 luglio 2019, ore 21

REZZAGO (CO) – Chiesa Romanica dei SS. Cosma e Damiano

Corelli- triosonata op III n.4 in si min

G.B.Sammartini- sonata per cello e bc n.2 in Sol magg

Antonio Vivaldi – La Follia in re min RV63

Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra

———————-

Il Festival di Bellagio e del lago di Como è organizzato da TEMA, associazione no profit, in sinergia con il comune di Bellagio, in partnership con camera di Commercio di Lecco e camera di Commercio di Como, con la collaborazione ed il sostegno di banca di Credito Cooperativo di Lezzeno, fondazione Provincia di Lecco, Enerxenia, Valassi Costruzioni, Enervit, Diavolina, in media partnership con il quotidiano La Provincia.

Per informazioni

www.bellagiofestival.com

+ 39 333 251 2677.