I mercoledì del Gallio: mercoledì 13 gennaio evento virtuale “Pandemia tra scienza e disinformazione”

Prosegue il progetto lanciato nei mesi scorsi “I mercoledì del Gallio”, un’occasione per aprire virtualmente le porte del Collegio alla cittadinanza.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 13 Gennaio alle 19.00 con un incontro dal titolo “Pandemia tra scienza e disinformazione”.

Protagonisti dell’evento virtuale il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Avv. Alessandro Fermi, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Como, Dott. Gianluigi Spata e la Pediatra dell’ATS Insubria, Dott.ssa Roberta Marzorati. Moderati da Marco Romualdi, Direttore della piattaforma di informazione CiaoComo, gli ospiti si confronteranno sulle difficoltà di questi mesi, sull’esperienza fatta e sulle basi su cui fondare il futuro dei prossimi mesi.

Come è opportuno comunicare in una situazione come quella che stiamo vivendo? Come fare a trasformare un tema così complesso in qualcosa di comprensibile a tutti? Come dare assistenza ai pazienti, non solo attraverso le terapie ma anche attraverso una corretta informazione?

L’occasione consentirà di parlare delle professioni del futuro, e quindi dei percorsi formativi che il Collegio Gallio propone per l’anno scolastico 2021-2022: il Liceo Biomedico Biotecnologico Bilingue, che aprirà la sua prima classe a Settembre 2021: una risposta che il Gallio dà alle richieste del mondo universitario e lavorativo, una visione che ci porta a pensare come gli allievi del Collegio possano essere i protagonisti del loro futuro. Si aggiunge al consolidato Liceo Quadriennale Internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita, al momento la fruizione avviene attraverso la pagina Facebook: Pontificio Collegio Gallio.

Per informazioni: info@collegiogallio.it – Carlotta Capurro 339.4933673