I 15 laghi più belli d’Italia per l’estate: il Lago di Como non è al primo posto, la classifica

Una vacanza al lago come alternativa al mare affollato? Secondo l’analisi di Omio, il Lago di Como (in copertina foto di dbianchi-Instagram) è tra le destinazioni più belle e rilassanti d’Italia, perfetto per l’estate, ma non la prima.

Con l’arrivo dell’estate e le località balneari sempre più affollate, molti viaggiatori stanno riscoprendo il fascino dei laghi italiani. Omio, piattaforma leader nella prenotazione di treni, autobus, aerei e traghetti, ha stilato una classifica dei 15 migliori laghi d’Italia per una vacanza alternativa e rigenerante. L’analisi, supportata dall’intelligenza artificiale, ha valutato parametri come temperatura dell’acqua, recensioni online, infrastrutture e popolarità su Instagram.

Lago di Como: eleganza, natura e relax ad alta quota

Al secondo posto della classifica si piazza il Lago di Como, una delle mete più amate del Nord Italia. Con una temperatura media dell’acqua di 24,4°C a luglio, ben 1,7 milioni di post su Instagram e una valutazione media di 4,8 su 5 su Google, il Lario conferma il suo fascino senza tempo.

Immerso tra le Alpi e costellato da ville storiche, borghi suggestivi e giardini panoramici, il Lago di Como è ideale per chi cerca eleganza, natura e relax. Perfetto sia per una gita in barca che per escursioni, picnic o passeggiate in riva, offre un’alternativa più sofisticata e fresca rispetto alle spiagge sovraffollate. Secondo l’intelligenza artificiale di Omio, ha ottenuto un punteggio complessivo di 90 su 100.

Lago di Garda in vetta, ma il Trasimeno conquista il Centro Italia

Al primo posto della classifica si trova il Lago di Garda, che conquista per le acque cristalline, la temperatura ideale di 24°C e una forte presenza social con oltre 3,5 milioni di post Instagram. Seguono il Lago Maggiore, il più romantico del Nord-Ovest, e il Lago d’Iseo, in Franciacorta.

Tra le alternative meno conosciute ma molto apprezzate spiccano il Lago Trasimeno in Umbria, perfetto per chi cerca tranquillità a prezzi più contenuti, e il Lago di Campotosto in Abruzzo, ideale per una fuga nella natura lontano dai flussi turistici.

I 15 migliori laghi d’Italia secondo Omio

Pos. Lago Regione Temp. acqua Post Instagram Rating Google Valutazione AI 1 Garda Veneto/Lombardia/Trentino 24,4°C 3.500.000 4,8 92/100 2 Como Lombardia 24,4°C 1.700.000 4,8 90/100 3 Maggiore Piemonte/Lombardia 24,9°C 1.500.000 4,7 88/100 … … … … … … … 15 Lago di Bomba Abruzzo 22,0°C 3.991 3,7 70/100

