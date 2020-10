Gustobrianza, nasce la rassegna gastronomica annuale dedicata alla cucina tipica brianzola

GUSTOBRIANZA è la rassegna gastronomica annuale dedicata alla cucina tipica brianzola ed ai suoi piatti più gustosi: il brasato, il bollito misto e le carni in umido.

Dal 1 novembre un Festival da gustare in famiglia.

I piatti della festa come il brasato, il bollito misto o le carni in umido tornano in tavola, quella del sabato o domenica a mezzogiorno ma anche di tutti i giorni in cui riscoprire la tradizione insieme ad amici e parenti nei 22 ristoranti che proprio adesso hanno detto si al futuro nel segno della cucina brianzola.

Scopri l’elenco dei 22 ristoranti della rassegna e scegli in quali recarti o presso i quali potrai ordinare d’asporto i tuoi piatti preferiti da gustare comodamente a casa.

Esprimendo il tuo giudizio on line sui piatti che avrai assaggiato, potrai contribuire a selezionare le eccellenze della cucina brianzola. Fra tutti coloro che esprimeranno la loro preferenza on line, i più fortunati, conservando lo scontrino, potranno essere sorteggiati per vincere un’ulteriore cena in uno dei nostri ristoranti.

L’elenco dei 22 ristoranti in gara

Trattoria La Scaletta Via Milano, 30 – Cantù 031 716540 – info@trattorialascaletta Trattoria Ristorante Giardinet 031 712686 – info@giardinet.it Via Rebecchino, 10 – Cantù Trattoria la nuova Rustica 031731038 – lori-mauri@hotmail.it Via Marche, 164 – Cantù Trattoria Riposo 031 7073695 – info@trattoriariposo.com Via per Alzate, 125 – Cantù Agriturismo La Cascina di Mattia 031 7073814 – info@lacascinadimattia.it Via Ovidio, 32 – Cantù Carlito’s trattoria con alloggio 031 787769 – trattoriacarlitos@gmail.com Via 20 settembre, 6 – Cucciago Ristorante al Torchio 031 791486 – altorchio@altorchio.com Piazza Castello, 4 – Carimate Ristorante da Guido 031 631386 – trattoriadaguido90@gmail.com Via Santuario, 637 – Alzate Brianza Osteria del Km Zero 348 724 6685 – info@osteriadelkmzero.it Via Como n 76 – Mariano Comense Trattoria Vecchia Fornace 031 751461 – info@trattoriavecchiafornace.it Via Sant’Agostino, 170 – Mariano Comense Ristorante Gnocchetto 031 426133 – info@gnocchetto.it Via I Maggio 56 – Tavernerio Trattoria da Fabio 0362 902963 – angelo.ballabio@tin.it Via Giuseppe Garibaldi, 16 – Verano Brianza La Nostra Trattoria 0362 638088 – info@lanostratrattoria.it Via Per Seregno, 49/51 – Desio Antica trattoria da Luigino 031.470045 – info@daluigino.com via Varesina 4 – Montano Lucino Ristorante Arcade 031-450100 – info@ristorantearcade.it Strada Statale dei Giovi, 40 – Grandate Osteria dal Pain 031 306270 – osteriadalpain@gmail.com Piazza Amendola Giovanni 4 – Como Gesumin ristorante 031 242873 – info@gesumin.it Via Cinque Giornate, 46 – Como La Locande dell’Oca Bianca 031 525605 – locandaocabianca@tiscali.it via Canturina, 251 – Como L’Antica 031 242777 – info@lanticatrattoria.co.it Via Luigi Cadorna, 26 – Como Capolinea Bistrot 031364097 – info@capolineabistrot.it Via Alessandro Volta 68/70 – Brunate Osteria del Nani 031 210060 – osteriadelnani@gmail.com Via Cantone, 3 – San Fermo della Battaglia Osteria La Lanterna 0344 69014 – osterialalanterna@gmail.com Via Gasparino Finali, 1 – Valsolda

Sponsor e partner

Bcc Canntù, Gorla, Distilleria Marzadro, Madonna delle Vittorie, Chiarella, Baldo, Confesercenti, Associazione Provinciale Cuochi di Como, La Provincia, Espansione Tv, ComoCity, ComoZero, Corriere di Como, CiaoComo.