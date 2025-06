La Polizia di Stato, durante la scorsa notte, ha denunciato in stato di libertà un 30enne marocchino, sorpreso ubriaco e senza patente, mentre guidava un’auto intestata ad una società trentina, priva della revisione e dell’assicurazione.

Il fermo: l’uomo non si reggeva in piedi

Verso le 2.30 della scorsa notte, una volante impegnata nel controllo del territorio, precisamente in zona Sant’Agostino, ha proceduto al controllo di un’auto con a bordo due persone. La macchina che procedeva in maniera scostante zigzagando vistosamente.

Gli agenti, nell’immediatezza hanno accertato che il conducente era palesemente ubriaco e non si reggeva in piedi. Identificati entrambe le persone a bordo. Si trattava di due marocchini di 30 e 38 anni.

Mentre il passeggero, anche lui in evidente stato di ebbrezza, era in possesso di un permesso di soggiorno spagnolo, il controllo sul conducente ha dato risposte opposte, è risultato irregolare sul territorio e privo della patente di guida, in quanto mai conseguita.

Dagli accertamenti effettuati sull’autovettura invece, la stessa è risultata essere intestata ad una società con sede in Trentino Alto Adige, di cui il marocchino non ha saputo dare contezza sul possesso, era inoltre priva dell’assicurazione obbligatoria e con la revisione scaduta.

Portati entrambi in Questura, sono stati denunciati in stato di libertà per ubriachezza molesta – durante il controllo di Polizia hanno ostacolato le operazioni rendendo difficoltoso l’operato dei poliziotti – mentre il conducente, oltre ad essere poi stato affidato agli esperti dell’Ufficio Immigrazione, è stato sanzionato per la lunga lista di violazioni al Codice della Strada.