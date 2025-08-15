Search

Grosso incendio a Rovello Porro in una ditta per autotreno carico di rifiuti (materassi) in fiamme

News 24

Pubblicato il

Vigili del Fuoco a Rovello Porro
Vigili del Fuoco a Rovello Porro

Rovello Porro ore 8.40 del 15 agosto 2025. Un incendio è scoppiato all’interno del perimetro della ditta Seco in via Vittorio Veneto.
Un autotreno carico di rifiuti (materassi vetusti da macero) ha preso fuoco, cagionando una densa nube nera in zona visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, da Cantù, Lomazzo e Saronno congiuntamente a Carabinieri, sindaco e tecnici Arpa.
Attualmente non è emersa nessuna criticità per la popolazione o l’ambiente.
Nessun ferito. I soccorritori del 118 sono intervenuti a scopo preventivo.
Intervento ancora in corso. In aggiornamento.

Da Redazione

Potrebbe interessarti

News 24

Valle Intelvi, auto precipita 15 metri nella scarpata: ferito 27enne

Ieri sera alle 23.00 la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Como è...
Eventi

Torna la Sagra degli Gnocchi di Pognana Lario: programma completo del 16 agosto

Sagra degli Gnocchi, una vera tradizione. Un'intera giornata all'insegna del buon cibo e della...
News 24

Sul Lago Ceresio come a Venezia: per la sicurezza in acqua arrivano i ‘barcavelox’

Attenzione: sul Lago Ceresio chi supera i limiti di velocità potrebbe avere vita difficile....

Benvenuti su ComoCity.it, il portale di informazione dedicato al Lago di Como e della città di Como. Scoprite le ultime notizie, eventi e curiosità legate a questa affascinante città. Esplorate la guida, eventi, notizie e gastronomia. Scoprite il meglio del Lago di Como.

Credit Immaginepiù