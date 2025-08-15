Grosso incendio a Rovello Porro in una ditta per autotreno carico di rifiuti (materassi) in fiamme

Rovello Porro ore 8.40 del 15 agosto 2025. Un incendio è scoppiato all’interno del perimetro della ditta Seco in via Vittorio Veneto.

Un autotreno carico di rifiuti (materassi vetusti da macero) ha preso fuoco, cagionando una densa nube nera in zona visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, da Cantù, Lomazzo e Saronno congiuntamente a Carabinieri, sindaco e tecnici Arpa.

Attualmente non è emersa nessuna criticità per la popolazione o l’ambiente.

Nessun ferito. I soccorritori del 118 sono intervenuti a scopo preventivo.

Intervento ancora in corso. In aggiornamento.