Giro di Lombardia a Como, possibili disagi alla viabilità nel giorno di Ferragosto

Tutto pronto per il Giro di Lombardia 2020 che a Como andrà in scena il 15 agosto.

L’arrivo a Como è previsto per Ferragosto, un giorno decisamente insolito che vedrà come di consueto centinaia dii tifosi comaschi assistere sulle strade del percorso al passaggio degli atleti.

Inevitabili i problemi alla viabilità che si riscontreranno nella giornata di Ferragosto a seguito del passaggio della corsa ciclistica.

Pertanto, dalle ore 17:00 circa e fino a fine corsa, sarà inibita la circolazione stradale lungo le alcune vie della città.

– Piazza Cavour (tratto a monte), via Fontana, via Cairoli, via Florio da Bontà dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di sabato 15 agosto;

, dalle ore 12.00 sino al passaggio del veicolo di servizio indicante “Fine Corsa” è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ivi compresi quelli dei residenti (posti “gialli”) e quelli posti a servizio delle persone invalide lungo le seguenti piazze e vie:

Via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, via T.Grossi (tratto da via Zezio a via Crispi), via per Brunate (all’altezza del civico 11), piazza V Alpini, via Appiani, via Ghislanzoni, via Piave, via della Pila (tratto da via Rienza a via Zampiero), via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Innocenzo XI (lato direzione via Lucini – p.le S. Rocchetto solo veicoli in sosta sulla sede stradale), via della Pila (tratto da via Rienza a via Zampiero), via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Innocenzo XI (lato direzione via Lucini – p.le S. Rocchetto solo veicoli in sosta sulla sede stradale), via Masia (entrambi i lati da via Recchi a via Rosselli), via XXVII Maggio (entrambi i lati), via Borgovico Nord.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE A DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E/O VARIAZIONE

DI ITINERARI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Sabato 15 agosto 2020:

-Lungo via Fontana, via Cairoli Lungo Lario Trento (corsia bus), piazza Cavour (corsia bus), Lungo Lario Trieste (corsia bus) dalle ore 14.00 di venerdì 14 agosto 2020, alle ore 23.59 di sabato 15 agosto 2020 è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli posti a servizio delle persone invalide;

-Sui Lungo Lario Trento e Trieste e piazza Cavour dalle ore 02,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,30 alle ore 23.00 (oppure al termine delle operazioni di smontaggio delle attrezzature di gara ivi collocate),

è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli posti a servizio delle persone invalide;

-Dalle ore 16.30 (in base alle tabelle di marcia comunicate il passaggio sul territorio comunale di Como dovrebbe avere inizio tra le ore 17.29 e le ore 18.09) e sino al passaggio del veicolo indicante “Fine Corsa” sono interdette alla circolazione veicolare e pedonale le seguenti vie e piazze del comune di Como: via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante, via Grossi, via per Brunate, via per Civiglio, via dei Patrioti, piazza V Alpini, via Appiani, piazza

Concordia, via Ghislanzoni, strada Provinciale 37, via Zampiero, piazza Martignoni, via della Pila, via Rienza, via Briantea, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, piazzale S. Rocchetto, via Masia (da piazzale san Rocchetto a via Rosselli) piazzale S.Teresa via Bixio, via XXVII Maggio, via per S. Fermo, largo Ceresio, via Camozzi, via Bellinzona, via Borgovico nord, piazzale Santa Teresa, viale Rosselli e Lungo Lario Trento (contromano) con termine P.za Cavour.

E’ fatto divieto a tutti i veicoli (ad esclusione di quelli posti a servizio della manifestazione) ed ai pedoni, di immettersi nel percorso interessato dal transito della carovana della gara.

Dovrà essere comunque garantito il transito dei veicoli di polizia, soccorso e di emergenza in presenza di effettive gravi situazioni emergenziali.