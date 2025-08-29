Giornata del Panorama 2025: la Torre del Soccorso di Tremezzina apre gli sguardi sul Lago di Como

Domenica 7 settembre 2025 torna la Giornata del Panorama, l’appuntamento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Fondazione Zegna. Giunta alla dodicesima edizione, l’iniziativa invita a osservare, conoscere e vivere i paesaggi italiani in tutta la loro varietà, dalle montagne alle coste, dai centri storici alle aree naturalistiche.

In Lombardia, oltre a Palazzo Moroni a Bergamo, l’evento farà tappa anche in provincia di Como, con la Torre del Soccorso a Tremezzina, affacciata su uno degli scorci più suggestivi del Lario.

Tremezzina protagonista con la Torre del Soccorso

A dominare il panorama del Lago di Como sarà la Torre del Soccorso, imponente costruzione in pietra di Moltrasio risalente al XII–XIII secolo. Situata a ridosso dell’Isola Comacina e incorniciata dal Monte Gravona, la Torre faceva parte di un sistema difensivo che comprendeva anche il castello dell’Isola Comacina e altre strutture fortificate della zona.

Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate che racconteranno la storia e i valori naturalistici del paesaggio circostante. Dall’alto, lo sguardo abbraccerà un orizzonte unico: da Bellagio a Villa del Balbianello, fino ad Argegno, passando per i borghi di Sala Comacina e Ossuccio, con le creste dei monti che si specchiano nell’acqua del Lario.

Le visite, a contributo libero, si terranno dalle 10 alle 17. Si consiglia di indossare scarpe comode: per raggiungere la Torre è previsto un percorso di circa 25 minuti in salita su un sentiero scosceso. Informazioni e prenotazioni: [email protected].

L’appuntamento a Bergamo

Sempre in Lombardia, la Giornata del Panorama farà tappa anche a Palazzo Moroni a Bergamo, con una passeggiata tra i Colli e i giardini storici accompagnati da un esperto ambientale, alla scoperta della biodiversità e delle peculiarità storiche e paesaggistiche della città.

Un viaggio tra 16 panorami italiani

La Giornata del Panorama coinvolgerà 15 Beni del FAI in 9 regioni d’Italia, dall’Abbazia di San Fruttuoso in Liguria alla Villa Gregoriana di Tivoli, fino alle Saline Conti Vecchi in Sardegna e alla Baia di Ieranto in Campania. A questi si aggiunge l’Oasi Zegna in Piemonte. L’iniziativa offrirà passeggiate, trekking, osservazioni guidate, laboratori creativi, esperienze per famiglie e momenti di svago immersi nella natura e nella cultura.

Il programma completo, con tutte le attività nei Beni del FAI, è disponibile su: www.giornatadelpanorama.it.