Fiera di Sant’Abbondio 2025 a Como: programma aggiornato e ristorazione tipica

A causa del maltempo, tutti gli eventi previsti giovedì 28 agosto sono annullati. L’inaugurazione si terrà venerdì 29 agosto alle ore 18.00 nell’area della Basilica di Sant’Abbondio. Il concerto della Musica di San Bartolomeo nelle Vigne, inizialmente previsto giovedì 28 alle 20.30, è rinviato a domenica 31 agosto alle 19.30. Anche il ristorante tipico di giovedì sarà disponibile domenica, con pranzi e cene dalle 11 alle 15 e dalle 19 alle 23.30.

Ristorazione tipica e menù locale

Presso la Basilica, via Regina Teodolinda, l’area ristorazione propone piatti della tradizione, curati dai Pescatori Alfa, con il supporto di Pesi Massimi Como e Alpini Como. Si possono gustare rustisciada, polenta, trippa e pesce d’acqua dolce a km zero. Presenti anche street food e birrifici artigianali.

Orari:

Venerdì 29 agosto: 18.00–23.30

Sabato 30 e domenica 31 agosto: 11.00–15.00 e 19.00–23.30

Le cene all’aperto saranno accompagnate da intrattenimento:

29 agosto: proiezione del film In viaggio con Jacqueline

30 agosto: musici e sbandieratori del Palio del Baradello e concerto del Coro Ad Artem

31 agosto: concerto della Musica di San Bartolomeo nelle Vigne

Eventi medievali e area bambini

Sabato 30 agosto, figuranti del Palio, Arcieri del Drago Alato, Dame del Lago e atleti dell’A.G. Comense daranno dimostrazioni di tiro con l’arco, danze e scherma storica.

Per i bambini: salto-trampolino, scivolo gonfiabile e novità I giochi di una volta, percorso gratuito con 70 giochi tradizionali.

La Croce Azzurra sarà presente tutti i giorni con uno stand informativo.

Mostra e Fiera patronale

Alla Chiesa dei SS. Cosma e Damiano è visitabile la mostra Segni di Archeologia interiore. Golasecca Contemporanea di Marta Di Donna, a cura del Museo Civico di Erba e della Società Archeologica Comense.

Domenica 31 agosto, lungo le mura cittadine in viale Cattaneo, esposizione zootecnica con cavalli, alpaca, asinelli e conigli nani, Battesimo della sella e stand ENPA con attività per bambini.

Mercato di Campagna

Sempre lungo le mura, mercato di Campagna Amica con prodotti a km0 e accampamento medievale del Palio del Baradello, con investitura a Cavaliere e Dama e lectio magistralis sulla vita nel Medioevo.

In occasione del patrono, domenica 31 agosto 2025 la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano saranno aperti con ingresso gratuito, con la mostra Il mondo intimo di Ugo Bernasconi.

Programma sintetico

Venerdì 29 agosto 2025 – Area Basilica Sant’Abbondio

18.00: Inaugurazione

18.00–23.00: Area ludica e mostra Golasecca contemporanea

19.00–23.30: Ristorazione tipica e birrifici artigianali

21.00: Proiezione film In viaggio con Jacqueline

Sabato 30 agosto 2025 – Area Basilica Sant’Abbondio

11.00–15.00: Accampamento medievale, dimostrazioni tiro con arco, danze e scherma, area ludica, mostra Golasecca contemporanea

11.00–15.00: Ristorazione tipica, street food e birrifici

19.00–23.30: Ristorazione e area ludica

20.00: Musici e sbandieratori

20.45: Concerto Coro Ad Artem

Domenica 31 agosto 2025 – Viale Cattaneo e Area Basilica Sant’Abbondio

8.00–18.00: Mercato agricolo, accampamento medievale, esposizione zootecnica, Battesimo della sella, stand ENPA

11.00–15.00: Ristorazione, street food, birrifici, area ludica, mostra Golasecca contemporanea

19.00–23.30: Ristorazione e area ludica

19.30: Concerto Musica di San Bartolomeo nelle Vigne

Dettagli e aggiornamenti sulla Fiera di Sant’Abbondio 2025