Fiera del Crocifisso di Cantù 2025: mostra zootecnica, bancarelle e giochi per bambini

Domenica 19 ottobre torna a Cantù la Fiera del Crocifisso, giunta alla sua 122ª edizione. Uno degli appuntamenti più amati e radicati della città, capace di unire tradizione, comunità e gusto per le cose autentiche.

La manifestazione, organizzata da Pro Loco Per Cantù e Comune di Cantù con il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno di BCC Cantù, aprirà alle 9.30 in piazzale Brighi con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e del Corpo Musicale Giuseppe Verdi.

Cuore della fiera, come da tradizione, sarà la mostra zootecnica: circa sessanta capi dei migliori allevatori e macellai del territorio saranno esposti nella grande struttura coperta di 800 metri quadrati. Qui si potranno anche degustare assaggi di carni e ricette tipiche, oltre a visitare gli stand di Coldiretti e Campagna Amica, che proporranno prodotti locali e gastronomia a km zero.

Bancarelle e giochi alla Fiera del Crocifisso

Non mancheranno le bancarelle lungo via Brighi e viale alla Madonna, i Giochi dei Nonni per grandi e piccoli e la cucina tradizionale curata dagli Amici dei Volontari Onlus.

Grande spazio ai bambini, veri protagonisti della giornata, grazie al percorso didattico “Fattoria nel prato” accanto al maxi-tendone (biglietto 5 euro): un’esperienza diretta con gli animali da fattoria e attività come pet therapy, ornitologia, psicomotricità, agility dog e il “battesimo della sella”.

In esposizione anche trattori storici e mezzi agricoli d’epoca, simbolo del legame tra Cantù e il mondo rurale.

L’evento affonda le sue radici nella tradizione sacra: il nome deriva dal Santo Crocifisso, venerato dal 1675 presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, che resta uno dei momenti più sentiti della giornata.

“La Fiera del Crocifisso è la nostra storia – ha commentato la sindaca Alice Galbiati – unisce generazioni diverse e celebra i valori del lavoro, della famiglia e delle radici”.

Per il presidente della Pro Loco, Enrico Broggi, “il segreto del successo è nella sinergia tra istituzioni, volontari e cittadini. Quest’anno dedichiamo un’attenzione speciale ai bambini, perché possano conoscere da vicino il mondo animale”.

Anche l’assessora alla Cultura Isabella Girgi sottolinea il valore educativo dell’evento: “È un’occasione per riscoprire il senso di comunità e trasmettere alle nuove generazioni il legame con le nostre origini”.