Il Carnevale di Cantù, giunto alla sua edizione 94, è stato ufficialmente presentato alla Bottega di Truciolo, il luogo magico dove vengono realizzati fisicamente i carri che sfileranno per le vie della città e dove il cuore e la bravura dei soci dell’associazione farà sognare anche quest’anno grandi e soprattutto piccini. Alla presentazione non è mancata la graditissima presenza del sindaco Alice Galbiati che ha rinnovato la sua stima e l’appoggio dell’amministrazione cittadina ad una manifestazione tanto amata e organizzata con bravura e professionalità.

Insieme al nostro Isidoro Caldarelli, il presidente Fabio Frigerio ci racconta della sua passione per quello che di fatto è un mondo che non smette mai di stupire. Materiali riciclati o che hanno la possibilità di avere una seconda vita tutta colorata e stravagante vengono sempre più utilizzati da quelli che sono degli artigiani ed artisti della cartapesta. Le misure, i colori, la fantasia delle rappresentazioni che ogni anno vengono espresse nei carri allegorici parlano da sole.

Il cuore del presidente Frigerio è stato rapito quando, si può dire, era solo Fabio, un bambino che come molti ammirava a bocca aperta i colori e la fantasia che solo il Carnevale può esprimere. Forse è proprio qui che è insita la sua bravura, non dimenticare il bambino che è stato per non tradire mai le sue aspettative, guardando sempre avanti, anno dopo anno. Grazie davvero da parte di tutti noi.

Il carnevale di Cantù si svolgerà il 2, 16, 23 e 29 Febbraio.

Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale: carnevalecanturino.it