Giornata Internazionale dell’Epilessia: cure, diritti e lotta allo stigma al San Gerardo di Monza

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori rinnova il proprio impegno nella cura, nell’informazione e nella sensibilizzazione su una patologia che ha un forte impatto non solo sanitario, ma anche sociale e culturale.

All’ospedale San Gerardo sono attivi i Centri Epilessia dell’età adulta e dell’età infantile, afferenti rispettivamente alla Clinica Neurologica e alla Clinica di Neuropsichiatria Infantile. Le équipe lavorano quotidianamente al fianco di pazienti e famiglie, in stretta collaborazione con l’associazione ELO ETS (Epilessia Lombardia), con l’obiettivo di garantire assistenza specialistica e promuovere una corretta informazione.

Epilessia in Italia

L’epilessia colpisce circa una persona su cento. In Italia si stima che ne siano affette tra le 500mila e le 600mila persone. Si tratta di una condizione complessa, che comprende numerose sindromi e può manifestarsi a qualsiasi età. Le crisi, spesso imprevedibili, incidono sulla vita quotidiana e generano preoccupazioni non solo nei pazienti, ma anche nelle famiglie e nei caregiver.

Uno degli aspetti più critici resta lo stigma, ancora diffuso in ambito scolastico, lavorativo e sociale. Parlare di epilessia significa quindi affrontare temi come inclusione, diritti e consapevolezza, superando paura e disinformazione. In ambito lavorativo, la patologia può tradursi in discriminazioni indirette, che spingono molte persone a non dichiarare la propria condizione. A scuola, bambini e ragazzi con epilessia rischiano limitazioni nella partecipazione ad attività sportive, gite o momenti di socialità, spesso per una scarsa conoscenza della patologia.

Per questo motivo, in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, sono previste diverse iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Lunedì 9 febbraio il Comune di Monza illuminerà di viola la facciata del Palazzo Comunale, colore simbolo dell’epilessia. Nella stessa mattinata, davanti all’ingresso dell’ospedale San Gerardo, nei pressi della panchina viola, i volontari di ELO Monza saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e rispondere alle domande.

Martedì 17 febbraio alle 18 è in programma anche un webinar aperto alla popolazione, patrocinato dalla Lega Italiana Contro l’Epilessi. Tre medici epilettologi dell’IRCCS San Gerardo risponderanno alle domande del pubblico. Il link per partecipare sarà pubblicato sui siti dell’ospedale e dell’associazione ELO.

“Queste iniziative rappresentano un’occasione fondamentale per abbattere le barriere socio-culturali ancora presenti e per costruire una rete di sostegno e conoscenza”, ha sottolineato il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati, “affinché le persone con epilessia siano riconosciute per le loro capacità, aspirazioni e diritti, come ogni altro individuo nella società”.