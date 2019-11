E’ uscito “Real Land” il nuovo romanzo di Isidoro Caldarelli

E’ uscito il nuovo romanzo di Isidoro Caldarelli “Real Land” per Il Seme Bianco collana di narrativa di Castelvecchi Editore. Un romanzo unico nel suo genere perchè parte da un assunto particolare e vincente:

Lewis Carroll aveva immaginato un mondo fantastico, dove le paure trovavano conforto e dove il coraggio poteva far superare gli ostacoli più ardui. Alice in Wonder Land è un romanzo di formazione, uno sprone per i più piccoli e deboli a trovare la forza necessaria dentro di sé per affrontare la vita. Nascosta sotto un manto di follia, colori, personaggi fuori dagli schemi si cela una dura realtà, quella di chi non si sente pronto a crescere. Da qui nasce l’idea di portare fino in fondo il proposito di Carroll. E se il mondo in cui Alice vive le sue avventure fosse del tutto reale, fatto di personaggi ambigui, pericolosi, invischiati in losche trame? E se Alice dovesse affrontare un mondo duro, crudele, una Real Land?

L’autore Isidoro Caldarelli nasce nel 1982 sul lago di Como, dove vive. Il suo lavoro è figlio di un pensiero: che la vita possa essere ancora più profonda e misteriosa di quanto le parole possano rendere conto. La forma d’arte più vicina al suo stile di scrittura è certamente quella cinematografica, fatta di impressioni, colori, espressioni celate e colonne sonore struggenti.

A breve partirà un serie di presentazioni nelle librerie con firma copie in cui sarà possibile sentire una band live e gustare video proiezioni artistiche. Un format di cui torneremo certamente a parlare in vista dell’uscita del book-trailer il quale promette di svelare qualcosa in più.

Un prodotto artistico quindi che potete intanto leggere e gustare comprandolo in tutte le librerie Feltrinelli o con distribuzione Messaggerie oppure online:

>FELTRINELLI STORE<

>AMAZON<