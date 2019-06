Si tiene domenica la Fiera dedicata alla cannabis sativa,

organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”

Domenica 2 giugno la 3^ edizione della “Fiera della Canapa” a PonteLambro

Si discuterà anche della recentissima sentenza della Cassazione sulla “canapa light”

PONTE LAMBRO (CO) – Si terrà domenica 2 giugno la terza edizione della “Fiera della Canapa”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, che da quest’anno si sposta a PonteLambro.

La manifestazione, che durerà per tutta la giornata (dalle ore 9 alle 19), si svolgerà nella splendida cornice del parco di Villa Guaita, dove verrà allestito il mercato di esposizione e vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione della canapa: prodotti alimentari, tessili, industriali, e del mondo agricolo e solidale.

I principali temi, trattati all’interno di apposite conferenze, saranno relativi allo sviluppo della filiera agro-industriale della cannabis sativa e agli usi terapeutici della canapa.

Al mattino (ore 10,30 – 12,30) si terrà infatti la conferenza-dibattito dal titolo “Canapa: una risorsa per l’agricoltura e per l’ambiente”, con i coltivatori Lorenzo Bottani (da Mantova) e Michele Maglia (dalla Val Intelvi).

Nel pomeriggio (ore 15,00 – 16,00) si terrà la seconda conferenza dal titolo “Usi terapeutici della canapa”, col famoso medico svizzero Werner Nussbaumer e con l’Associazione pazienti cannabis medica. Al termine di questa conferenza seguirà un momento di approfondimento e dibattito dal titolo “Legalizzazione: parliamone”, con l’ex parlamentare Daniele Farina.

La Fiera, e in particolare le conferenze del mattino e del pomeriggio, sarà anche l’occasione per discutere della sentenza emessa proprio ieri dalla Cassazione sulla cosiddetta “canapa light”; in base alle prime informazioni, con la sentenza è in ogni caso fatta salva la produzione e la vendita dei prodotti alimentari, cosmetici, tessili, edilizi.

Oltre alle conferenze e al mercato espositivo, il programma della Fiera prevede momenti di divertimento e di svago, come laboratori per adulti e bambini, degustazioni, musica con dj set e molto altro ancora.

L’appuntamento con la terza edizione della “Fiera della Canapa” è quindi per domenica 2 giugno presso Villa Guaita di PonteLambro (ingresso da piazza Puecher). La manifestazione gode del patrocinio dei Comuni di Ponte Lambro e di Erba, della Provincia di Como e di Ersaf Lombardia.