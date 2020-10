Didattica online, parla il preside del Liceo Volta “La scuola è accanto ai vostri figli”

La prima settimana scolastica in modalità didattica online per gli studenti delle scuole superiori è giunta al termine. Dal 26 ottobre, a seguito delle ulteriori restrizioni imposte dal nuovo Dpcm per cercare di arginare la curva dei contagi, si è tornati alla didattica a distanza almeno al 75% per tutti gli istituti secondari della Lombardia.

Uno scenario non facile da accettare anche per i presidi dei licei della città che, ancora una volta, hanno visto le proprie scuole svuotarsi e i propri ragazzi tornare a seguire le lezioni online.

Angelo Valtorta è il preside del Liceo Classico “Alessandro Volta”, uno dei licei più prestigiosi della città. “Quando abbiamo comunicato ai nostri studenti che saremmo dovuti tornare in didattica a distanza alcuni di loro hanno pianto – spiega il preside – mi sento di dire ai genitori che la scuola è accanto ai vostri figli e che ci prendiamo cura di loro anche se non possiamo fare le lezioni in presenza”.

Il preside Valtorta ha sottolineato che una possibile strategia da attuare per evitare la chiusura delle scuole superiori poteva essere quella di fare lezione al 50% a rotazione per evitare il sovraffollamento nelle aule e sui mezzi pubblici.

“Dobbiamo guardare al momento con occhi di speranza senza farci sopraffare dalla paura – sottolinea il preside Valtorta – fidatevi e credeteci, torneremo a scuola“.

Un messaggio di speranza e di buon auspicio in tempi bui soprattutto per le scuole.