Danni del vento nel Comasco, l’allerta e gli interventi dei Vigili del Fuoco (foto)

Come previsto dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, che per nella giornata di ieri aveva emesso un’allerta arancione per il forte vento, le raffiche (fino a 80 km/h) hanno interessato anche il Comasco. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in vari interventi.

In relazione al forte vento che ha interessato la provincia di Como, più precisamente nelle zone di Cassina Rizzardi, Cadorago, Villa Guardia, Fino Mornasco, Lomazzo, Carbonate, alle 16.30 circa si registravano circa 40 interventi di soccorso tecnico urgente. Nello specifico si segnalano piante cadute a terra. I rami e le piante sono cadute su alcuni mezzi parcheggiati. Inoltre in varie strade la cartellonistica stradale è stata sradicata. Molte le persiane e i cornicioni da mettere in sicurezza e pali di pubblico servizio divelti.

Non si segnalano persone coinvolte o feriti.

Cosa dice la Protezione Civile

L’allerta per vento forte a Como e nella zona delle Prealpi è in codice arancione da ieri fino a prossimo aggiornamento. Salvo nuovi scenari a partire dal tardo pomeriggio di oggi 14 settembre è attesa una graduale attenuazione dell’intensità del vento. Rimarrà diffusamente moderato o localmente forte fino a sera sui settori alpini e prealpini, in indebolimento più marcato sulla fascia di pianura a partire da metà pomeriggio.