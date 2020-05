In vista del 18 maggio in Lombardia non si dovranno superare i 500 contagi al giorno in tutta la regione. Se si dovesse superare questa soglia il rischio effettivo è che dalla Fase 2 si possa tornare bruscamente alla Fase 1 con le misure restrittive previste dal lockdown.

Se la situazione dei contagi dovesse invece assestarsi e continuare a scendere, come tutti ci auguriamo, le attività potrebbe ricominciare ad aprire e la vita tornare lentamente alla normalità.