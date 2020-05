Coronavirus, in Lombardia sì ai test sierologici a pagamento nei laboratori privati

Da oggi in Lombardia i cittadini possono effettuare test sierologici a pagamento nei laboratori privati per individuare gli anticorpi del Covid-19.

Il provvedimento di Regione Lombardia prevede però una serie di ostacoli per limitare questa possibilità ai singoli cittadini che vogliono scoprire se sono stati contagiati.

Il cittadino che desidera sottoporsi al test sierologico può possibile prenotare la visite anche online e presentarsi presso i laboratori specializzati per effettuare il prelievo.

Il costo può variare da istituto a istituto e oscilla dai 40 ai 67,50 euro. Una volta effettuato il prelievo la risposta al cittadino arriverà entro un paio di giorni.

Se il test risultasse positivo è obbligatorio fare un tampone per capire se si è contagiosi o meno. Il cittadino deve in questo caso (ma non è specificato in modo chiaro) proseguire privatamente. I centri privati dovranno essere in grado di effettuare il tampone per tutti i sospetti positivi al Coronavirus.

Pochi operatori privati potranno garantire i test sierologici più il tampone.

Il cittadino dovrà pagare di tasca propria sia il test sierologico che il prezzo del tampone, circa 62 euro. Un costo complessivo, non accessibile a tutti.