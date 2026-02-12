Como, computer nello zaino ma non conosceva la password: 49enne denunciato per ricettazione

La Polizia di Stato di Como, nella tarda serata di ieri, ha denunciato in stato di libertà per ricettazione un cittadino rumeno di 49 anni, residente a Napoli e con precedenti di polizia.

Verso le 22.30, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una volante ha identificato un gruppo di persone in via XX Settembre a Como. Stavano ascoltando musica ad alto volume. Dagli accertamenti dei documenti è emersa la posizione del 49enne, risultato gravato da una segnalazione di rintraccio emessa dal Tribunale di Pordenone.

L’uomo doveva essere rintracciato per essere formalmente indagato per un furto commesso in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. È stato quindi accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito.

L’ispezione dello zaino e la denuncia

Una volta negli uffici di polizia, gli agenti hanno proceduto all’ispezione dello zaino in suo possesso. All’interno è stato trovato un computer portatile di un certo valore, completo di caricabatterie, del quale il 49enne non ha saputo fornire una spiegazione plausibile.

Acceso il pc, è emerso un ulteriore elemento: l’uomo non era in grado di inserire la password di accesso, risultata a lui sconosciuta. Sulla schermata di blocco compariva inoltre il nome di una donna straniera.

Alla luce dei precedenti specifici contro il patrimonio e delle circostanze emerse durante il controllo, il 49enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Il computer è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al legittimo proprietario.