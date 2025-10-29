A Como un venerdì tutto dedicato alle zucche (in piazza)

Sarà un venerdì tutto dedicato alle zucche quello del 31 ottobre al Mercato di Campagna Amica di Como in piazza Perretta, dove i banchi degli agricoltori si vestiranno d’autunno per ospitare un’esposizione a tema che metterà in mostra le varietà più curiose e colorate del territorio.

Un’occasione per celebrare la stagione della zucca, regina delle tavole autunnali e protagonista delle cucine, ma anche simbolo della festa di Halloween che anima in questi giorni la città (qui altre idee per l’occasione).

Tutte le zucche: vendita, curiosità e esposizione

L’iniziativa anticipa il trasferimento provvisorio del mercato, ma solo di pochi metri: dal 14 novembre si sposterà infatti, temporaneamente, in via Albertolli, a poche decine di metri da piazza Perretta, per consentire l’allestimento delle installazioni natalizie nel centro di Como.

Dalla zucca Delica alla Violina, dalla Cappello del prete alla Moscata di Provenza, fino alle varietà ornamentali più bizzarre, le zucche si declinano in più varietà e in un ampio microcosmo. I produttori di Campagna Amica proporranno un viaggio tra colori, profumi e sapori della stagione. Accanto alla vendita diretta, non mancheranno curiosità su ricette, coltivazione e utilizzo in cucina, dall’antipasto al dolce.

L’economia delle zucche

Secondo l’analisi Coldiretti, la cosiddetta “zucca economy” legata ad Halloween – tra produzioni agricole, consumo alimentare, decorazioni e turismo – ha superato quest’anno i 30 milioni di euro. La produzione nazionale si attesta attorno alle 40mila tonnellate, con qualità elevata e una lieve ripresa delle rese rispetto allo scorso anno.

La Lombardia si conferma una delle regioni guida, con circa un quarto della superficie coltivata italiana, insieme a Emilia Romagna e Veneto. In tutta Italia sono circa 2.000 gli ettari dedicati a questa coltura, mentre cresce anche l’interesse per le varietà ornamentali e da competizione, alcune delle quali superano il quintale di peso e diventano protagoniste delle mostre autunnali e delle decorazioni per Halloween.

Un alimento sostenibile, versatile e anti-spreco: della zucca si utilizza tutto – dalla buccia ai semi, dai fiori alle foglie – e il suo successo conferma il crescente interesse dei consumatori per i prodotti di stagione e a chilometro zero.

L’appuntamento di venerdì (attenzione: solo in caso di maltempo verrà annullato) sarà quindi un modo per scoprire le tante sfumature di un prodotto simbolo dell’autunno, ma anche per incontrare gli agricoltori di Campagna Amica e fare la spesa di qualità nel cuore della città, prima del cambio di sede del mercato.