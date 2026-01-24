Il Como vola: Torino demolito 6-0, Europa sempre più vicina

Una domenica che resterà impressa a lungo nella memoria dei tifosi lariani. Il Como travolge il Torino con un clamoroso 6-0 e firma una delle vittorie più roboanti della sua stagione. Al Sinigaglia va in scena una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine, che racconta la crescita di una squadra sempre più sicura dei propri mezzi e ormai stabilmente tra le grandi protagoniste del campionato.

Mini cronaca della partita

Il Como impone subito il proprio ritmo e trova il vantaggio all’8’: a sbloccare il match è Tasos Douvikas, rapido a sfruttare un’azione costruita con intensità. Passano pochi minuti e al 16’ arriva il raddoppio firmato da Martin Baturina, che finalizza una manovra veloce e mette subito in salita la partita per il Torino.

Il primo tempo si chiude con i lariani pienamente padroni del campo, aggressivi e sempre pericolosi. Nella ripresa la musica non cambia, anzi il Como accelera ancora. Al 59’ Lucas Da Cunha realizza il 3-0 dal dischetto, dando il via a un secondo tempo travolgente.

Al 66’ è ancora Douvikas a colpire, completando la sua doppietta personale e portando il punteggio sul 4-0. Il Torino è ormai in difficoltà totale e il Como continua a spingere: al 70’ arriva anche il quinto gol con Nicolas Kühn, bravo a farsi trovare pronto in area.

La festa si completa al 76’, quando Maxence Caqueret firma il sesto sigillo di una partita semplicemente perfetta, trasformando il pomeriggio del Sinigaglia in una vera celebrazione calcistica.

Classifica

Con questo successo il Como sale al 5° posto in classifica con 40 punti dopo 22 giornate di Serie A. Una posizione che certifica l’ingresso stabile dei lariani nella zona nobile del campionato, in piena corsa per l’Europa e addirittura davanti alla Juventus nella graduatoria generale.

Questo piazzamento non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso costruito settimana dopo settimana, fatto di continuità, personalità e qualità di gioco. Il 6-0 rifilato al Torino rappresenta il punto più alto finora di questa stagione e rafforza l’idea che il Como non stia solo vivendo un momento felice, ma stia scrivendo una pagina nuova e ambiziosa della propria storia recente.