Ritrovato Prince, il cane rubato dalla sua casa di Bulgarello

Grazie a tutti per la collaborazione e le segnalazioni fondamentali che avete fatto, ma sopratutto per la condivisione.Prince fortunatamente sta bene, é solo molto stanco”. Il cane era stato rubato da casa sua lo scorso giovedì.

L’annuncio è arrivato questa notte dalla bacheca di Facebook della sua padroncina Anita che ha scritto: “Questa sera, 19 gennaio, io e mio padre abbiamo ritrovato Prince grazie alla collaborazione di amici.

La vicenda e il “rapimento” di Prince

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per furto in concorso un 22enne egiziano. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, sabato sera si sono recati in Piazza San Rocco, intorno alle 22.00. Questo dopo aver ricevuto una segnalazione della sparizione di Prince, un cane di razza Boxer , da un’abitazione privata.

La giovane comasca di circa 20 anni, proprietaria dell’animale ha riferito agli agenti di aver fatto numerose ricerche in tutta la città e di aver pubblicato annunci online per riuscire a ritrovare il suo cane, ipotizzando peraltro di sospettare che il responsabile del furto fosse un 22enne di origini egiziane che nei giorni precedenti, aveva svolto alcuni lavori nella loro abitazione insieme ad un coetaneo di origine marocchina.

Infatti, in quei momenti, assieme alla ragazza vi era anche il 22enne egiziano, che sentito dai poliziotti ha ammesso di aver architettato assieme all’amico il furto del cane, in virtu’ del fatto che per poter accedere più facilmente all’appartamento, erano in possesso delle chiavi di entrata. L’uomo ha però specificato di non sapere dove fosse ne l’amico e neppure l’animale in quanto se lo era portato con se.

Portato in Questura il 22enne egiziano è stato denunciato per furto in concorso.

Sono in corso indagini finalizzate al rintraccio del complice. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare le forze dell’ordine.