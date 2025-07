Como tra le città più care della Lombardia: +483 euro l’anno per famiglia, sopra la media nazionale.

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori su dati Istat: Bolzano, Rimini e Venezia le città con la stangata maggiore

Como si piazza al 21° posto in Italia per aumento del costo della vita, secondo la classifica dell’Unione Nazionale Consumatori basata sui dati Istat sull’inflazione di giugno 2025. Nella città lariana, l’inflazione annua è stata pari a +1,6%, un dato che si traduce in una spesa aggiuntiva di 483 euro per una famiglia media su base annua.

Un rincaro che colloca Como sopra la media nazionale, che è di 427 euro annui a famiglia con un’inflazione media dell’1,7%. Nel contesto lombardo, Como risulta più cara di Milano (+399 euro), Pavia (+332), Lecco (+431) e Brescia (+423), ma resta sotto a Varese (+514), che è la città lombarda con l’impatto più elevato.

Le città più care d’Italia

In cima alla classifica nazionale:

Bolzano : +763 euro (+2,3% di inflazione)

Rimini : +743 euro (+2,7%)

Venezia: +617 euro (+2,2%)

A seguire Bergamo, quarta con +604 euro di spesa aggiuntiva e un’inflazione del 2%.

Le città più “risparmiose”

All’estremo opposto, le città dove l’aumento dei prezzi ha pesato meno sulle famiglie:

Pisa : solo +162 euro (+0,6%)

Olbia-Tempio : +179 euro (+0,9%)

Vercelli: +189 euro (+0,8%)

Tabella: Le 30 città italiane con la maggiore spesa aggiuntiva (famiglia media)

Pos. Città Rincaro annuo (€) Inflazione (%) 1 Bolzano 763 2,3 2 Rimini 743 2,7 3 Venezia 617 2,2 4 Bergamo 604 2,0 5 Belluno 599 2,3 6 Arezzo 595 2,2 7 Udine 590 2,1 8 Bologna 588 2,1 9 Padova 579 2,1 9 Siracusa 579 2,5 … … … … 21 Como 483 1,6 … … … …

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat – Inflazione territoriale, giugno 2025