Como Città dei Balocchi: il 6 dicembre si accende l’albero di Natale in piazza Grimoldi

Una nuova location per il grande albero di Natale della Città dei Balocchi che si accenderà il 6 dicembre per un mese esatto fino al 6 gennaio. Quest’anno è stata scelta piazza Grimoldi per ospitare il grande albero di Natale, un abete alto oltre 18 metri, addobbato con migliaia di luci a led ma rigorosamente a basso consumo energetico. L’accensione è prevista per le ore 18.30 del giorno 6 dicembre dove siete tutti invitati per gustarvi la magia del Natale. Piazza Grimoldi sarà anche la location dell’infopoint della manifestazione natalizia, un punto informativo che accoglierà i migliaia di visitatori, soprattutto stranieri, che parteciperanno alla manifestazione della Città dei Balocchi. Quest’anno anche alcuni studenti di Fondazione Enaip Lombardia, che frequentano i corsi turistici alberghieri, aiuteranno i turisti a destreggiarsi tra le varie iniziative della kermesse natalizia comasca.